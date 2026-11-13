Cucurella shprehet i befasuar nga triumfi i Kane në Topin e Artë

Marc Cucurella, mbrojtësi i majtë spanjoll i Real Madridit, u shpreh i befasuar që Harry Kane fitoi Topin e Artë 2026. Sipas tij, çmimi duhej t’i ishte dhënë Kylian Mbappes ose Lamine Yamalit, të cilët u renditën përkatësisht të dytët dhe të tretët.
Gara ishte shumë e ngushtë: Mbappe mbeti vetëm 28 vota pas Kane.
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Cucurella sqaroi se nuk e quan të padrejtë fitoren e Kane, pasi ai arriti shifra që ndoshta nuk do t’i përsërisë më. Megjithatë, tha se si tifoz do të ndizte televizorin për të parë Mbappen ose Yamal të luanin. Ai theksoi se Kane e meritonte çmimin, por rezultati e habiti.