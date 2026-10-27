Maserati Peralta D, Gran Turismo unike me karroceri bakri të punuar me dorë

GFG Style dhe projektuesi Fabrizio Giugiaro kanë sjellë modelin Peralta D, pas prezantimit të Peralta S. Bëhet fjalë për një kupé Gran Turismo me konfigurim 2+2, e ndërtuar mbi bazën e Maserati GranTurismo-s dhe e dalluar nga karroceria e punuar tërësisht prej bakri. Makina u zbulua më 24 tetor, në Pastejé Automotive Invitational 2026 në Meksikë, si ekzemplar unik për sipërmarrësin dhe koleksionistin Carlos Peralta.
Peralta D vijon linjën estetike të modelit të mëparshëm, por e zgjeron përdorimin e bakrit dhe personalizimin në pjesën e jashtme e në kabinë. Projekti është menduar më tepër si objekt koleksioni sesa si automjet i zakonshëm për udhëtime të gjata.
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Bakri i pastër u përzgjodh për pamjen dhe aftësinë për t’u formuar. Pjesët e karrocerisë janë punuar një nga një me dorë. Një vijë përgjatë anëve dallon pjesën e poshtme metalike nga sipërfaqja e sipërme prej xhami pasqyrues, e trajtuar që të marrë ngjyrimin e bakrit dhe t’i japë makinës një pamje të bashkuar.
Emërtimi Peralta D pasqyron lidhjen e Carlos Peraltës me vajzat e tij, ndërsa Peralta S iu dedikua djemve të tij. Shkronja D u zgjodh edhe për të shprehur disa elemente të projektimit që janë konceptuar posaçërisht për një audiencë femërore, transmeton Telegrafi.
Makina mbështetet në një strukturë prej fibrash karboni dhe platformë alumini, në përputhje me bazën e Maserati-t. Rrotat, me dizajn gjeometrik të frymëzuar nga vitet 1970, kanë përfundim të zi antracit, që nxjerr më mirë në pah karrocerinë prej bakri.
Fabrizio Giugiaro u shpreh se ideja e Peralta D u zhvillua në bashkëpunim me Carlos Peraltën, ndërsa po punohej për Peralta S. Ai tha se synimi ishte vazhdimi i së njëjtës qasje stilistike dhe eksplorimi i mundësive të bakrit, një material tërheqës, por i ndërlikuar për t’u përpunuar.
Një element dallues është mënyra e hapjes së kabinës. Ashtu si Peralta S, modeli i ri nuk ka dyer tradicionale, por përdor një mbulesë të tipit “kupolë”, e cila hapet me një veprim të vetëm, ndërsa xhamat anësorë lëvizin në mënyrë të pavarur. Në pjesën e pasme, një hapje e ngjashme me krahët e pulëbardhës, pa strukturë poshtë saj, mundëson qasje më të lehtë te sediljet e pasme.
Zgjidhja sjell ndër mend De Tomaso Mangusta-n, të projektuar më 1967 nga Giorgetto Giugiaro, babai i Fabrizio Giugiaro-s. Kjo lidhje e vendos krijimin e GFG Style në vazhdën e periudhës së artë të dizajnit automobilistik italian.
Në të dyja skajet e automjetit janë vendosur shirita të hollë ndriçimi, që përshkojnë gjithë gjerësinë. Grilat me model diamanti, të gdhendura me lazer në alumin, mbulojnë ndriçimin ndihmës dhe krijojnë efektin “shadow lights”. Edhe pjesët prej fibrash karboni, si spoileri përpara dhe daljet e pasme të shkarkimit, janë mbajtur të fshehura, për të ruajtur vazhdimësinë pamore mes bakrit dhe xhamit.
Motivi i bakrit vazhdon edhe brenda. Sediljet, pulti dhe panelet janë veshur me lëkurë me pamje metalike, në ton të përshtatur me karrocerinë, kurse pjesët e shpuara prej Alcantara-s krijojnë kontrast. Qepjet janë bërë me fije të vërteta bakri, duke lidhur vizualisht kabinën me pjesën e jashtme.
Pulti ka ndarje simetrike: instrumentet e shoferit janë vendosur majtas, ndërsa hapësira përpara pasagjerit është konceptuar për makijazh. Ekrani në anën e djathtë mund të përdoret si pasqyrë me ndriçim, një tjetër element që i kushtohet vajzave të Peraltës.
Në konsolën qendrore të pasme është integruar një frigorifer i fshehtë, i cili nxirret kur duhet përdorur. Ai është projektuar të mbajë një shishe shampanjë dhe katër gota, të gjitha të punuara prej bakri.
Peralta D u prezantua përmes dizajnit, materialeve dhe detajeve të personalizuara, pa u bërë publike shifra për performancën. Modeli ndërthur mjeshtërinë artizanale me zgjidhje teknike të veçanta dhe e shndërron Maserati GranTurismo-n në një automjet unik për koleksionistin Carlos Peralta. /Telegrafi/