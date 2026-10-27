Nga 825 ankesa te kërcënimi për arrestim: performancat provokuese të yjeve që shkaktuan skandale

Gjatë dekadave, bota e muzikës ka treguar se sensualiteti dhe provokimi shpesh përdoren për të tërhequr vëmendjen e publikut. Lëvizjet e guximshme, koreografitë e nxehta dhe skenat me përmbajtje seksuale kanë bërë që disa performanca të yjeve më të njohur të shndërrohen në ngjarje globale.
Një nga rastet që vazhdon të komentohet lidhet me Pitbull dhe Jennifer Lopez. Reperi 45-vjeçar ka treguar së fundmi çfarë fshihej pas një momenti që u bë viral gjatë performancës së tyre, 15 vite më parë.
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Në ceremoninë “American Music Awards” të vitit 2011, dy artistët kënduan së bashku hitin “On The Floor”. Gjatë interpretimit, fansat vunë re një detaj të pazakontë në pantallonat e Pitbull, i cili po kërcente pranë këngëtares.
Duke folur gjatë një sesioni pyetje-përgjigjesh në aktivitetin “Billboard Latin Music Week”, në Miami, reperi sqaroi arsyen e atij momenti.
“Është një histori interesante. Ekziston një fotografi e imja me Jennifer-in gjatë një ceremonie çmimesh. Gjatë provave, Jennifer nuk bëri një lëvizje të caktuar që e bëri kur nisi spektakli. Kur e bëri atë lëvizje, u emocionova”, tha Pitbull.
Megjithatë, historia e tij nuk është rasti i vetëm kur një performancë muzikore ka shkaktuar debate të mëdha.
Miley Cyrus dhe Robin Thicke u përballën me reagime të forta në vitin 2013, kur u shfaqën së bashku në skenën e “MTV Video Music Awards”. Ky ishte një moment i rëndësishëm në përpjekjen e Cyrus për t’u shkëputur nga imazhi i personazhit të Disney-t, Hannah Montana, dhe për të ndërtuar profilin e saj si artiste e pavarur pop.
Dy këngëtarët interpretuan “We Can’t Stop” dhe “Blurred Lines”, ndërsa spektakli përfshinte arushë pelushi, koreografi provokuese dhe një gisht gjigant prej shkume. Performanca u kritikua gjerësisht, përfshirë edhe nga organizata amerikane Parents Television Council, e cila ngriti shqetësime për përmbajtjen dhe përshtatshmërinë e saj për një audiencë të re.
Një tjetër spektakël që ndau opinionin publik ishte ai i Cardi B dhe Megan Thee Stallion në ceremoninë Grammy të vitit 2021. Kjo paraqitje erdhi pas publikimit të këngës “WAP” në vitin 2020, e cila u shndërrua menjëherë në një nga hitet më të debatuara të atij viti.
Para nisjes së performancës, prezantuesi Trevor Noah bëri një koment ironik për tekstin e këngës, duke sugjeruar se prindërit mund t’u shpjegonin fëmijëve se ajo lidhej me larjen e një maceje.
Cardi B u ngjit në skenë me një veshje dy-pjesëshe në ngjyrë vjollcë neoni dhe kërceu pranë një shtylle. Më pas, asaj iu bashkua Megan Thee Stallion, e cila kishte veshur një kostum të ngushtë në të njëjtën ngjyrë.
Gjatë pjesës kulmore të numrit, dy artistet u shfaqën mbi një shtrat gjigant dhe realizuan një koreografi me lëvizje provokuese. Disa e përshëndetën performancën si një formë të lirisë artistike, ndërsa të tjerë e cilësuan të papërshtatshme për një ceremoni të ndjekur edhe nga fëmijët.
Edhe Prince, legjenda e muzikës që ndërroi jetë në vitin 2016, shkaktoi reagime me daljen e tij në “MTV Video Music Awards” të vitit 1991. Skenografia e performancës ishte ndërtuar mbi frymëzimin e festave të shfrenuara të Romës së lashtë dhe në skenë lëviznin rreth 20 valltarë e pjesëmarrës.
Gjatë interpretimit të “Gett Off”, Prince veshi një kostum me prerje të shumta, të cilat krijonin përshtypjen e ekspozimit të trupit. Veshja ishte krijuar nga stilistja e tij, Stacia Lang, e cila kishte përdorur materiale të tejdukshme për të realizuar atë efekt vizual.
“Chicago Tribune” shkroi se kamerat dukej sikur po përpiqeshin t’i shmangeshin skenave më të guximshme, duke ndryshuar vazhdimisht këndet e pamjeve.
Më vonë, Stacia Lang sqaroi se kostumi nuk zbulonte aq shumë sa dukej në ekran. Sipas saj, materiali i hollë, i ngjashëm me rrjetën, krijonte vetëm iluzionin e zhveshjes.
Në “Brit Awards” të vitit 2016, Rihanna e ftoi Drake në skenë për të interpretuar së bashku hitin e tyre. Këngëtarja u paraqit me pantallona të bardha me thekë dhe syze dielli, ndërsa ndriçimi kuq e blu i dha skenës një atmosferë të veçantë.
Pas hyrjes së valltarëve, të cilët performuan lëvizje energjike, Drake u shfaq për pjesën e tij të këngës. Koreografia përfshinte edhe lëvizje sensuale, mes të cilave stili i vallëzimit “dutty wine”, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve.
Sabrina Carpenter ishte në qendër të një tjetër polemike gjatë ceremonisë “Brit Awards” të vitit 2025. Këngëtarja u shfaq me një veshje të kuqe me shkëlqim, të stilit të të brendshmeve, të shoqëruar me çorape të gjata dhe mbajtëse çorapesh.
Një pjesë e numrit të saj përfshinte një skenë provokuese me një valltar të veshur si ushtar. Koreografia vijoi edhe pranë një shtrati në formë zemre.
Performanca u transmetua drejtpërdrejt nga televizioni britanik ITV dhe shkaktoi diskutime të shumta në rrjetet sociale. Disa shikues pretenduan se ajo nuk ishte e përshtatshme për orarin kur u transmetua.
Sipas BBC-së, ceremonia mori gjithsej 825 ankesa në autoritetin britanik të medias, Ofcom. Pjesa më e madhe e ankesave lidhej me performancën hapëse të Sabrina Carpenter.
Madonna është një tjetër artiste që prej dekadash ka sfiduar kufijtë e seksualitetit në muzikën pop. Përveç puthjes së famshme me Britney Spears dhe Christina Aguilera në “MTV Video Music Awards” të vitit 2003, një nga rastet më të diskutueshme të karrierës së saj ishte interpretimi i “Like a Virgin” gjatë turneut “Blond Ambition” në vitin 1990.
Gjatë koncertit në Kanada, Madonna simuloi akte seksuale në skenë, duke shkaktuar reagime të forta. Raportimet e kohës thanë se policia kanadeze e kishte kërcënuar me arrestim për shkak të performancës. Megjithatë, këngëtarja nuk ndryshoi qëndrim dhe shfaqja vazhdoi me të njëjtën koreografi.
Në vitin 2009, edhe Adam Lambert u përfshi në një debat të madh pas paraqitjes së tij në “American Music Awards”. Këngëtari, i njohur pasi mori pjesë në sezonin e tetë të “American Idol”, interpretoi “For Your Entertainment” me një numër skenik të mbushur me elemente provokuese.
Gjatë shfaqjes, ai tërhoqi në skenë një valltar me zinxhir dhe afroi një tjetër pranë vetes. Në një moment tjetër, Lambert puthi në buzë muzikantin që luante në tastierë.
Performanca solli reagime nga publiku dhe nga Parents Television Council. Organizata deklaroi se kishte marrë më shumë se 1.500 ankesa për spektaklin e transmetuar nga televizioni ABC.
Lambert e mbrojti zgjedhjen e tij, duke thënë se këngëtaret femra kishin sfiduar prej vitesh normat e seksualitetit në skenë, ndërsa një paraqitje e ngjashme nga një artist mashkull shkaktonte reagime shumë më të mëdha.
“Qëllimi im nuk ishte të zemëroja njerëzit, por të promovoj lirinë e shprehjes dhe lirinë artistike”, deklaroi ai pas ceremonisë.
Rastet e Madonna-s, Prince-it dhe artistëve të brezit të ri tregojnë se kufiri mes shprehjes artistike, provokimit dhe asaj që publiku e sheh si të pranueshme ka mbetur vazhdimisht pjesë e debatit në industrinë muzikore.