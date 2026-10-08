E pabesueshme: Corvette C7 u gjet pas vitesh në shtratin e lumit

Një Chevrolet Corvette C7 Grand Sport, e vjedhur në Waynesboro të Georgias në dhjetor të vitit 2020, u zbulua në fund të një lumi pas gati gjashtë vjetësh.
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Makina u gjet krejt rastësisht nga një zhytës që po kryente një zhytje të zakonshme. Ajo u nxor nga uji e mbuluar me baltë dhe mbeturina.
Identifikimi u bë i mundur falë mbështjellësit të veçantë të zi dhe blu, si dhe ngjitëses në xhamin e përparmë, e pranishme edhe në kohën kur automjeti u raportua i vjedhur.
Pavarësisht se pjesa e jashtme ishte ruajtur çuditërisht mirë, fenerët ishin mbushur me ujë dhe kabina ishte përmbytur.
Pas një periudhe kaq të gjatë nën ujë, dëmtimet në elektronikë dhe në sistemet e tjera të makinës konsiderohen pothuajse me siguri të pariparueshme.
Rrethanat se si Corvette përfundoi në lumë mbeten të paqarta. Dyshimi është se hajdutët e braktisën automjetin aty pasi e përdorën. /Telegrafi/