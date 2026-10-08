Moti i furishëm godet Italinë, mbyllen shkollat dhe raportohen përmbytje në Romë

Rajone të ndryshme të Italisë janë përfshirë nga reshje intensive dhe stuhi, të cilat kanë shkaktuar përmbytje, rrëzimin e pemëve dhe dëme materiale.
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Në Toskanë është aktivizuar alarmi portokalli, ndërsa në Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia dhe Umbria vijon alarmi i verdhë.
Për shkak të reshjeve të dendura të orëve të fundit, disa bashki toskane kanë urdhëruar mbylljen e parqeve, kopshteve dhe varrezave. Në zona të caktuara është pezulluar edhe procesi mësimor.
Shkollat nuk janë hapur në Livorno, Pistoia dhe në disa qytete të tjera të provincave. Masa të njëjta janë zbatuar edhe në Carrara, ku është ndaluar hyrja në plazhe.
Edhe disa bashki të Lunigiana-s, si dhe zona në Grosseto e pjesë të ndryshme të Maremës, kanë mbyllur institucione dhe hapësira publike.
Në Lucca, kryebashkiaku ka vendosur gjithashtu mbylljen e mureve historike të qytetit. Ndërkohë, në Viareggio, një segment i bulevardit Viale dei Tigli nuk mund të kalohet.
Stuhia e natës në Viareggio ka dëmtuar rëndë çatinë e një kopshti fëmijësh dhe ka shkaktuar probleme edhe në disa banesa.
Në Firence janë mbyllur parqet, kopshtet dhe varrezat. Në Prato, kufizimet përfshijnë kopshtet, impiantet sportive, pistat e biçikletave dhe varrezat.
Roma dhe provinca përreth saj u përballën gjithashtu me një stuhi të fuqishme gjatë natës.
Të dhënat e zjarrfikësve tregojnë se janë realizuar rreth 120 ndërhyrje. Shumica e rasteve lidhej me pemë e degë të rrëzuara, dëmtimin e shtyllave të rrjetit telefonik dhe depërtimin e ujit në banesa.
Salla operative e komandës së zjarrfikësve vazhdon të marrë telefonata të shumta nga qytetarët. Ekipet e emergjencës po ndërhyjnë dhe po marrin masa për të garantuar sigurinë në zonat e prekura.
Autoritetet po e ndjekin situatën në vazhdimësi, ndërsa reshjet dhe moti i paqëndrueshëm pritet të vijojnë të prekin disa rajone të Italisë.