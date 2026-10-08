Gazetarja e famshme e CNN, Isa Soares, i bën jehonë protestës në Shqipëri: Qytetarët vazhdojnë të ngrenë zërin e tyre prej 130 ditësh!

Gazetarja e famshme e CNN, Isa Soares, i bën jehonë protestës në Shqipëri: Qytetarët vazhdojnë të ngrenë zërin e tyre prej 130 ditësh!

Protesta e qytetarëve në Shqipëri, e cila vijon prej 130 ditësh, ka tërhequr sërish vëmendjen e mediave dhe gazetarëve ndërkombëtarë.

Këtë herë, është gazetarja dhe moderatorja e njohur e CNN, Isa Soares, e cila i ka bërë jehonë protestës, duke shpërndarë në profilin e saj zyrtar në “Instagram” pamje nga tubimet e qytetarëve shqiptarë.

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Moderatorja e CNN, ka publikuar pamjet e transmetuara nga News24, televizioni që ka ndjekur dhe transmetuar pa ndërprerje protestën e qytetarëve, e cila tashmë ka hyrë në ditën e 130-të.

Në publikimin e saj te pamjeve te News24, Isa Soares, ka shoqëruar pamjet me mesazhin:

“Në Shqipëri, protestuesit vazhdojnë të dalin dhe të ngrenë zërin e tyre… Dita e 130-të”.

Përmes këtij publikimi, gazetarja e njohur e CNN, ka sjellë në vëmendjen e ndjekësve të saj ndërkombëtarë vijimësinë e protestës në Shqipëri, duke pasqyruar qëndresën e qytetarëve që prej më shumë se katër muajsh dalin për të shprehur pakënaqësitë dhe kërkesat e tyre për largimin e Kryeministri dhe Qeverise Rama.


Shtuar 8.10.2026 11:32

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