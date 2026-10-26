Bentley prezanton Torcal First Edition me 876 kuaj fuqi dhe luks të nivelit të lartë

Bentley prezanton Torcal First Edition me 876 kuaj fuqi dhe luks të nivelit të lartë

Bentley ka nxjerrë në pah Torcal First Edition, SUV-in e ri elektrik që ofron 876 kuaj fuqi dhe arrin shpejtësinë 0–100 km/h në vetëm 2.9 sekonda.

Ky model mund të kapë një shpejtësi maksimale prej rreth 261 km/h.

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Karakteri i tij sportiv dhe elegant theksohet nga dizajni i veçantë i rrotave, përdorimi i fibrave të karbonit dhe elementet ekskluzive të karrocerisë.

Kabina është ndërtuar me materiale cilësore dhe përfshin ulëse luksoze, të cilat mund të personalizohen në një gamë të gjerë opsionesh, së bashku me pajisje moderne për rehati.

Mes pajisjeve të ofruara janë dyert me hapje elektrike, çatia speciale dhe sistemi audio Naim for Bentley, i pajisur me 28 altoparlantë dhe fuqi prej 1,780 vatësh.

Si varianti më i fuqishëm dhe më i pasur me pajisje në gamë, First Edition bashkon performancën e një automjeti elektrik me luksin tradicional të Bentley-t.


Shtuar 26.10.2026 16:53

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