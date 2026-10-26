Letra që thelloi përplasjen familjare të Meghan Markle: “Nuk do t’i takosh fëmijët e mi

Meghan Markle raportohet se i ka dërguar babait të saj, Thomas Markle, një letër në dhjetor të vitit 2025, përmes së cilës i ka bërë të ditur se ishte në dijeni të akuzave për abuzim seksual ndaj fëmijëve të ngritura kundër tij.
Sipas gazetës britanike “The Sun”, Meghan i kishte shkruar të atit se ajo letër do të ishte e fundit që do t’i dërgonte. Në të, ajo gjithashtu e kishte njoftuar se Thomas Markle nuk do të lejohej të takonte fëmijët e saj, Archie dhe Lilibet.
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Letra u dërgua në kohën kur Thomas Markle ishte i shtruar në një spital në Filipine. Më 3 dhjetor, mjekët i kishin amputuar këmbën e majtë poshtë gjurit, pas një mpiksjeje gjaku.
Meghan kishte kërkuar që dokumenti t’i dorëzohej babait të saj drejtpërdrejt dhe që të verifikohej se ai e kishte lexuar. Për këtë arsye, administrata e spitalit u përfshi në dorëzimin e letrës pranë shtratit të tij.
Raportet bëjnë të ditur se Thomas Markle kishte firmosur për marrjen e dokumentit dhe ishte fotografuar gjatë momentit të dorëzimit. Po sipas të njëjtit burim, ai e kishte rilexuar letrën disa herë.
Përfaqësuesi i Meghanit ka konfirmuar se letra i kishte mbërritur në mënyrë të sigurt marrësit. Megjithatë, përmbajtja e saj nuk ishte bërë publike deri në kohën e raportimit.
Shkak për këtë zhvillim janë bërë pretendimet e Thomas Markle Jr., vëllait të Meghanit. Ai ka deklaruar se në ish-shtëpinë e të atit në Filipine kishte gjetur qindra fotografi që lidhen me abuzimin seksual të fëmijëve.
Ministria e Drejtësisë në Filipine ka bërë të ditur se rasti po hetohet. Thomas Markle, i cili sipas raportimeve jeton aktualisht në Florida, i ka mohuar me forcë akuzat. Në një deklaratë për Daily Mail, ai i ka përshkruar ato si gënjeshtra të rënda dhe të neveritshme.
Më 23 tetor, Meghan tha se ishte thellësisht e tronditur nga ngjarjet. Ajo zbuloi se policia britanike i kishte përcjellë më herët një letër ku paraqiteshin akuza ndaj babait të saj.
Policia Metropolitane e Londrës ka konfirmuar se e kishte marrë letrën në janar të vitit 2019, por nuk e kishte dërguar te institucionet e tjera kompetente.
Si pasojë, autoritetet britanike po rishikojnë mënyrën e trajtimit të çështjes në atë periudhë. Njëkohësisht, po shqyrtohet edhe mundësia që rasti t’i përcillet Zyrës së Pavarur për Sjelljen e Policisë (IOPC), e cila mbikëqyr ankesat dhe çështjet që lidhen me sjelljen e punonjësve të policisë.
Zhvillimet e fundit kanë sjellë sërish në qendër të vëmendjes raportin e tensionuar mes Meghan Markle dhe Thomas Markle, të cilët prej vitesh kanë mbajtur kontakte të kufizuara.
Letra e raportuar nga “The Sun” konsiderohet një tjetër kapitull në përkeqësimin e kësaj marrëdhënieje, ndërkohë që hetimet për akuzat ndaj Thomas Markle vijojnë. Deri tani, pretendimet e raportuara nuk përbëjnë një përcaktim përfundimtar të fajësisë.