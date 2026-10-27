Audi planifikon prodhimin e Q7, Q8 dhe Q9 në fabrikën e re amerikane

Audi synon të ndërtojë një bazë të re prodhimi në Shtetet e Bashkuara, ku do të montohen SUV-të e saj më të mëdha. Fabrika, me vlerë 4 miliardë dollarë, pritet të ngrihet në Xhorxhia, ndërsa punimet parashikohet të fillojnë në vitin 2027 dhe prodhimi në fillim të viteve 2030. Përpara realizimit, investimi duhet të marrë miratimin e organeve përgjegjëse të Volkswagen Group.
Uzina do të ndërtohet pranë Macon dhe do të ketë kapacitet për prodhimin e deri në 200 mijë automjeteve në vit, duke krijuar rreth 4,500 vende pune. Drejtori ekzekutiv i Audi-t, Gernot Döllner, tha në një intervistë për Automotive News se modelet Q7, Q8 dhe Q9 do të jenë pjesë e gamës kryesore të prodhuar në Xhorxhia, transmeton Telegrafi.
Të lidhura
None found
Zgjedhja e këtyre modeleve lidhet me peshën e tregut amerikan për SUV-të luksoze. Audi përballet aty me BMW dhe Mercedes-Benz, por edhe me markat amerikane Cadillac dhe Lincoln. Me Q9, kompania synon të konkurrojë drejtpërdrejt me modele si BMW X7 dhe Mercedes-Benz GLS, duke zgjeruar praninë e saj në kategorinë e SUV-ve të mëdha luksoze.
Kur prodhimi të nisë në SHBA, Q7 dhe Q9 mund të mos jenë më në të njëjtën formë si sot. Audi ka prezantuar gjeneratën e ardhshme të Q7 dhe modelin e parë Q9, por deri në fillim të viteve 2030 të dyja mund të kenë marrë përditësime gjatë ciklit të prodhimit. Deri në atë periudhë, ato do të vazhdojnë të prodhohen në fabrikën e Bratislavës, në Sllovaki.
Edhe Q8 do të kalojë një proces të ngjashëm. SUV-i me linja të frymëzuara nga kupeja do të ketë një gjeneratë të dytë, e cila është planifikuar të prodhohet në fabrikën amerikane. Deri atëherë, modeli do të vijë nga Bratislava. Audi ende nuk e ka prezantuar versionin e ri, por Döllner ka thënë se zbulimi i tij nuk është shumë larg. Sipas raportimeve, vazhdimi i Q8 nuk ishte parashikuar në planet e para, por drejtuesit e rinj e ndryshuan këtë drejtim strategjik.
Modelet më të vogla të linjës Q do të vijojnë të mbërrijnë në SHBA nga fabrika jashtë vendit. Q5 për tregun amerikan do të prodhohet në San José Chiapa të Meksikës, ndërsa Q3 do të vijë nga uzina e Audi-t në Győr të Hungarisë, të paktën në fazat e para të funksionimit të fabrikës në Xhorxhia. Deri tani, nuk ka konfirmim se Q3 do të prodhohet më vonë edhe në Shtetet e Bashkuara.
Fabrika e re nuk është parashikuar për prodhimin e SUV-ve plotësisht elektrikë. Q7, Q8 dhe Q9 do të përdorin motorë me djegie të brendshme, ndërsa gama do të përfshijë edhe variante hibride plug-in. Motori V6 me naftë, i disponueshëm në Evropë, nuk pritet të ofrohet në versionet amerikane, veçanërisht për shkak të pasojave të skandalit Dieselgate.
Automjetet që do të dalin nga uzina e Xhorxhias do të mbajnë logon e Audi-t me katër unazat, pasi objekti do t’i shërbejë vetëm kësaj marke. Parashikohet që rreth 50 për qind e prodhimit të shitet në tregun amerikan.
Para se të merrte vendimin për ndërtimin e një uzine të re, Audi shqyrtoi edhe përdorimin e fabrikës së Volkswagen-it në Chattanooga, Tenesi, si dhe të objektit të ardhshëm të Scout Motors në Blythewood, Karolina e Jugut. Në fund, kompania zgjodhi të nisë ndërtimin e një fabrike tërësisht të re.
Projekti synon ta rrisë praninë e Audi-t në Amerikën e Veriut dhe ta pakësojë varësinë nga automjetet e importuara, të cilat janë prekur nga tarifat doganore. Aktualisht, klientët në SHBA furnizohen kryesisht me modele të prodhuara në Evropë dhe Meksikë, ndërsa barrierat tregtare kanë rënduar mbi financat e Volkswagen Group.
Prodhimi brenda vendit mund t’i lejojë Audi-t të shmangë tarifat e aplikuara për automjetet e përfunduara që importohen. Sidoqoftë, përfitimi real do të përcaktohet edhe nga origjina e pjesëve, organizimi i zinxhirëve të furnizimit dhe rregullat tregtare që do të jenë në fuqi në momentin kur uzina të nisë aktivitetin.
Synimi i Audi-t është që SUV-të e mëdha luksoze t’i prodhojë më pranë konsumatorëve amerikanë dhe të rrisë aftësinë konkurruese në një treg ku prodhimi vendas po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. Nëse plani zbatohet, fabrika e Xhorxhias mund të shndërrohet në një nga qendrat kryesore të prodhimit të kompanisë në Amerikën e Veriut.
Megjithatë, projekti ende nuk është miratuar përfundimisht. Investimi prej 4 miliardë dollarësh duhet të kalojë fillimisht për shqyrtim te bordi mbikëqyrës i Volkswagen Group. Gernot Döllner tha se pret që miratimi të merret deri në fund të vitit, duke i hapur rrugë krijimit të një baze të mirëfilltë prodhuese të Audi-t në Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/