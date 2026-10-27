Chevrolet kërkon më shumë performancë për Corvette C9, pa e larguar nga çmimet e arritshme

Gjenerata e ardhshme e Corvette pritet të sjellë më shumë performancë se modeli aktual, por Chevrolet nuk dëshiron që ajo të pozicionohet në të njëjtin nivel çmimesh me makinat ekzotike të Lamborghini-t dhe Ferrari-t.
Tony Roma, kryeinxhinieri i Corvette, deklaroi për median The Drive se modeli i ardhshëm C9 duhet të jetë më i aftë në aspektin e performancës, duke ruajtur njëkohësisht avantazhin si alternativë më e përballueshme në kategorinë e makinave sportive me fuqi të lartë.
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Sipas Roma-s, Chevrolet synon të mbajë të dukshme diferencën e çmimeve ndërmjet versioneve hyrëse dhe varianteve më të fuqishme, në vend që e gjithë gama të afrohet me çmimet e supermakinave luksoze.
Gama e vitit 2027 nis aktualisht me Corvette Stingray, e cila kushton 73.795 dollarë, përfshirë tarifën e destinacionit. Në skajin tjetër të ofertës ndodhet ZR1X, me çmim prej 227.695 dollarësh.
Ky qëndrim vjen në një kohë kur General Motors po vazhdon zgjerimin e gamës së gjeneratës aktuale C8, e pajisur me motor të vendosur në pjesën qendrore të makinës, transmeton Telegrafi.
Roma thekson se kalimi në konfigurimin me motor në mes nuk e detyron Chevrolet-in të ndjekë politikën e çmimeve të Lamborghini-t apo Ferrari-t. Për të, Corvette duhet të vazhdojë të dallohet për raportin konkurrues ndërmjet kostos dhe performancës.
Me modelin e vitit 2027 do t’i shtohen gamës versionet Grand Sport dhe Grand Sport X. Ky i fundit është një model hibrid që zë vendin e E-Ray.
Grand Sport X përdor motorin V8 LS6 small-block të gjeneratës së gjashtë, të kombinuar me një motor elektrik në boshtin e përparmë. Ky kombinim mundëson sistemin aktiv të lëvizjes me të gjitha rrotat.
Për C9 pritet të vazhdojë përdorimi i transmisionit me dy friksione dhe i sistemit të transaksit të vendosur pas motorit. Megjithatë, Roma ka pranuar se personalisht do të dëshironte që Corvette të ofrohej edhe me kambio manuale.
“Si drejtues i makinës dhe si klient, do ta dëshiroja shumë. Thjesht nuk e di nëse mund ta bëjmë ekonomikisht të arsyeshme”, tha ai.
Përshtatja e një kambie manuale për një Corvette me motor në mes do të kërkonte shumë më tepër sesa zëvendësimin e disa komponentëve ekzistues.
Transmisioni i C8 është projektuar që në fillim për punë me dy friksione. Përfshirja e një pedaleje friksioni, e mekanizmit të komandimit dhe e një kutie të re marshesh do të kërkonte pajisje të reja prodhimi, prova për qëndrueshmërinë dhe certifikim të emetimeve.
Kryeinxhinieri kujtoi se konfigurimi i mëparshëm me motor përpara dhe kambio manuale u zhvillua e u rafinua përgjatë rreth 30 vjetëve. Kjo, sipas tij, tregon nivelin e madh të punës inxhinierike që fshihet pas një sistemi që duket i thjeshtë, me vetëm një levë marshe dhe një pedale friksioni.
“Transmisionet janë jashtëzakonisht të shtrenjta”, u shpreh Roma. Ai vuri në dyshim nëse një zgjidhje e tregut pas shitjes, si përshtatja e një kambie Tremec, do të mund të përmbushte të gjitha testet dhe procedurat e nevojshme për prodhim në masë.
Sipas tij, interesi për kambion manuale në industrinë e automobilave shfaqet në cikle. Edhe pse kërkesa ekziston, ajo nuk është mjaftueshëm e madhe për të justifikuar kostot shtesë.
Detyra kryesore për Chevrolet mbetet krijimi i një C9 më të fuqishme dhe më të shpejtë, pa cenuar identitetin e Corvette si makinë sportive me çmim relativisht të përballueshëm. /Telegrafi/