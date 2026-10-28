Aston Martin zbulon Valhalla Spider, hibridi pa çati që arrin 349 km/h

Aston Martin ka zbuluar Valhalla Spider, variantin e hapur të supermakinës hibride me motor të pozicionuar në mes, e cila u prezantua në fillim të këtij viti. Edhe me çatinë të hapur, modeli mund të arrijë shpejtësinë maksimale prej 349 km/h dhe gjeneron 1,064 kuaj fuqi.
Publiku do ta shohë për herë të parë makinën këtë fundjavë, gjatë aktivitetit Concours at Wynn në Las Vegas. Prodhuesi britanik planifikon t’i nisë dorëzimet në tremujorin e tretë të vitit 2027, ndërsa vlera e saj ende nuk është bërë publike.
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Nën kapak ndodhet motori V8 me 4.0 litra dhe dy turbo, i kombinuar me tri njësi elektrike. Ky konfigurim prodhon 1,064 kuaj fuqi dhe 1,100 Nm çift rrotullues, të cilat shpërndahen në të katër rrotat, transmeton Telegrafi.
Valhalla Spider ruan të njëjtën shpejtësi maksimale prej 349 km/h si versioni Coupé. Për të garantuar qëndrueshmëri gjatë lëvizjes së shpejtë, Aston Martin ka përdorur aerodinamikë aktive dhe sisteme të posaçme të drejtimit, të zhvilluara edhe për përdorim në pistë.
Zgjedhja e çatisë mund të bëhet mes një mbulese prej pëlhure, e cila hiqet, dhe një versioni opsional të fortë të prodhuar nga fibra karboni. Me mbulesën prej pëlhure të vendosur, automjeti nuk mund të kalojë 200 km/h, ndërsa çatia prej fibrash karboni mundëson arritjen e shpejtësisë prej 349 km/h.
Për të reduktuar turbulencat brenda kabinës gjatë drejtimit pa çati, automjeti përdor një deflektor të çmontueshëm. Ky element mund të paloset dhe të ruhet në hapësirat e posaçme të vendosura brenda makinës kur nuk përdoret.
Prodhuesi ka rregulluar edhe disa pjesë të aerodinamikës dhe të sistemeve të stabilitetit, në mënyrë që ato t’u përshtaten ndryshimeve mes drejtimit me çati dhe atij pa çati.
Spider bëhet kështu supermakina e parë e prodhimit e Aston Martin me motor në mes dhe kabinë të hapur. Ajo mbështetet në të njëjtën strukturë prej fibrash karboni si Coupé, e cila ul peshën dhe ofron ngurtësinë e domosdoshme për një automjet me performancë të lartë.
Modeli ka ruajtur edhe dyert e veçanta prej fibrash karboni që hapen lart, megjithëse janë bërë disa përshtatje të vogla për ta bërë më të lehtë hyrjen dhe daljen nga kabina. Pajisje standarde është ulësja e re Touring prej fibrash karboni, ndërsa pa pagesë shtesë ofrohet edhe ulësja më sportive prej fibrash karboni e përdorur në Coupé.
Sipas drejtorit ekzekutiv të Aston Martin, Adrian Hallmark, Valhalla Spider synon të bashkojë komoditetin e përdorimit të përditshëm me aftësitë për drejtim në pistë, duke shtuar edhe kënaqësinë e një makine me çati të hapur.
“Me shpejtësi të lartë apo të ulët. Në shi apo në diell. Me çati apo pa çati. Në rrugë apo në pistë. Valhalla Spider i plotëson të gjitha kërkesat”, deklaroi Hallmark.
Aston Martin Valhalla Spider pritet t’u dorëzohet klientëve në tremujorin e tretë të vitit 2027. Çmimi nuk është publikuar ende, ndërsa modeli do të pozicionohet krahas Coupé si një tjetër alternativë me performancë të lartë në gamën e kompanisë. /Telegrafi/