Matthaus shpjegon arsyen pse Harry Kane mund të rinovojë me Bayernin pas fitimit të Topit të Artë

Lothar Matthaus mendon se triumfi i Harry Kane në garën për Topin e Artë mund ta bindë sulmuesin anglez të zgjasë qëndrimin e tij te Bayern Munichu.
Të hënën, Kane u bë futbollisti i parë anglez që e fiton këtë trofe që prej Michael Owenit në vitin 2001. Ai zhvilloi një sezon të jashtëzakonshëm, duke realizuar 61 gola në 51 paraqitje në të gjitha kompeticionet me fanellën e Bayernit, ndërsa fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë.
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“Jemi shumë të lumtur që Harry Kane luan në Bundesligë. Ai është një ambasador ndërkombëtar i futbollit”, tha Matthaus, i cili e ka fituar vetë Topin e Artë në vitin 1990.
Ish-kapiteni i Gjermanisë vlerëson se sulmuesi ka gjetur në Mynih kushtet ideale, qetësinë dhe grupin e duhur të bashkëlojtarëve për të vijuar me arritjet e tij.
“Ndoshta ai e ka pasur si ëndërr ta fitojë Topin e Artë, por për ta arritur këtë duhet të luash për një klub të madh si Bayerni. Në Mynih ka gjetur qetësinë, klubin dhe bashkëlojtarët e duhur”, u shpreh Matthaus.
Kane kaloi te Bayern Munichu në vitin 2023, kur u transferua nga Tottenham Hotspur për rreth 100 milionë euro. Sulmuesi iu bashkua klubit gjerman me synimin për të fituar trofe të rëndësishëm, ndërsa aktualisht po zhvillohen bisedime për vazhdimin e kontratës së tij.
Matthaus e sheh këtë si kohën e përshtatshme që Kane të firmosë një marrëveshje të re, duke nënvizuar kontributin e Bayernit në suksesin personal të lojtarit anglez.
“Marrëdhënia e Harry Kanes me Bayern Munichun është shumë e mirë. Duke marrë parasysh gjithçka që ka ndodhur gjatë tri viteve të fundit, besoj se ai do ta zgjasë kontratën edhe për dy ose tre vite të tjera”, përfundoi Matthaus.