Matthaus shpjegon arsyen pse Harry Kane mund të rinovojë me Bayernin pas fitimit të Topit të Artë

Matthaus shpjegon arsyen pse Harry Kane mund të rinovojë me Bayernin pas fitimit të Topit të Artë

Lothar Matthaus mendon se triumfi i Harry Kane në garën për Topin e Artë mund ta bindë sulmuesin anglez të zgjasë qëndrimin e tij te Bayern Munichu.

Të hënën, Kane u bë futbollisti i parë anglez që e fiton këtë trofe që prej Michael Owenit në vitin 2001. Ai zhvilloi një sezon të jashtëzakonshëm, duke realizuar 61 gola në 51 paraqitje në të gjitha kompeticionet me fanellën e Bayernit, ndërsa fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë.

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“Jemi shumë të lumtur që Harry Kane luan në Bundesligë. Ai është një ambasador ndërkombëtar i futbollit”, tha Matthaus, i cili e ka fituar vetë Topin e Artë në vitin 1990.

Ish-kapiteni i Gjermanisë vlerëson se sulmuesi ka gjetur në Mynih kushtet ideale, qetësinë dhe grupin e duhur të bashkëlojtarëve për të vijuar me arritjet e tij.

“Ndoshta ai e ka pasur si ëndërr ta fitojë Topin e Artë, por për ta arritur këtë duhet të luash për një klub të madh si Bayerni. Në Mynih ka gjetur qetësinë, klubin dhe bashkëlojtarët e duhur”, u shpreh Matthaus.

Kane kaloi te Bayern Munichu në vitin 2023, kur u transferua nga Tottenham Hotspur për rreth 100 milionë euro. Sulmuesi iu bashkua klubit gjerman me synimin për të fituar trofe të rëndësishëm, ndërsa aktualisht po zhvillohen bisedime për vazhdimin e kontratës së tij.

Matthaus e sheh këtë si kohën e përshtatshme që Kane të firmosë një marrëveshje të re, duke nënvizuar kontributin e Bayernit në suksesin personal të lojtarit anglez.

“Marrëdhënia e Harry Kanes me Bayern Munichun është shumë e mirë. Duke marrë parasysh gjithçka që ka ndodhur gjatë tri viteve të fundit, besoj se ai do ta zgjasë kontratën edhe për dy ose tre vite të tjera”, përfundoi Matthaus.


Shtuar 28.10.2026 21:36

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