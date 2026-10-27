Alpine po përgatit një sportiv elektrik 2+2 me pamje moderne

Alpine është duke zhvilluar një veturë sportive elektrike me katër ulëse, e cila nuk do të marrë elemente stilistike nga modelet e vjetra të markës. Drejtori ekzekutiv Philippe Krief ka vendosur që automjeti të ndjekë një gjuhë krejtësisht bashkëkohore, pas diskutimeve të brendshme mes ekipeve të dizajnit.
Modeli i ri do të ketë konfigurim 2+2 ulëse. Disa stilistë propozuan që ai të merrte frymëzim nga Alpine A310, vetura me siluetë në formë pyke e prodhuar gjatë viteve 1970 dhe 1980, transmeton Telegrafi.
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Megjithatë, një grup tjetër brenda kompanisë favorizoi një qasje më të pastër dhe futuriste, të ndikuar nga koncepti Alpenglow. Krief e ka përjashtuar rikthimin te dizajni klasik, duke theksuar se vetura do të ketë karakter të pavarur dhe një pamje “shumë, shumë moderne”.
Arkitektura e këtij automjeti do të jetë platforma modulare Alpine Performance Platform (APP), e cila është krijuar për të mundësuar përdorimin e karrocerive dhe sistemeve të ndryshme të shtytjes.
Modeli i ardhshëm A110 do të jetë vetura e parë sportive e Alpine që do të bazohet në APP. Pasardhësi i tij elektrik pritet të prezantohet rreth vitit 2027, ndërsa kompania nuk ka përcaktuar ende një datë të saktë për fillimin e shitjeve.
Edhe pse do të jetë një model 2+2, vetura e re nuk do të ngjajë me A110-n dhe as me konceptin A310 Vision, i cili mori vëmendje gjatë panairit të automjeteve në Paris. Alpine e përshkruan A310 Vision si një projekt të veçantë dizajni, të bazuar në frymëzimin nga A310 origjinale dhe të zhvilluar për të treguar potencialin e platformës APP.
Sipas Krief, zgjedhja e këtij drejtimi lidhet edhe me mënyrën se si njihen modelet historike të markës në tregjet ndërkombëtare. Ai tha se A110 ka një bukuri të përjetshme dhe është e njohur globalisht, ndërsa A310 gëzon më shumë vlerësim në Francë dhe te adhuruesit e automobilizmit, duke pasur një shtrirje më të kufizuar.
Për tani, Alpine nuk ka konfirmuar prodhimin serik të A310 Vision, ndaj koncepti do të vazhdojë të mbetet një eksperiment dizajni. Krief ka përmendur vetëm mundësinë e ndërtimit të një serie shumë të kufizuar të një modeli me frymëzim nga A310, por pa marrë ende një vendim përfundimtar.
Drejtori ekzekutiv e lidhi këtë mundësi me A110 Ultime, versionin special të krijuar si model përmbyllës. Sipas tij, automjete të tilla nuk zhvillohen për të sjellë fitime, ndërsa vetëm pak kompani, me përjashtim të Ferrari-t, arrijnë të fitojnë nga projekte të këtij lloji.
Ende mbetet e paqartë nëse pas A110-s do të prezantohet fillimisht sportivi elektrik me katër ulëse apo një version special i lidhur me A310. Krief shpjegoi se zgjedhja do të përcaktohet nga niveli i njohjes së markës, kërkesa e blerësve dhe mundësia që rrjeti i shitësve të operojë me fitim pasi A110 të largohet nga tregu. /Telegrafi/