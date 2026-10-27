Transplanti i parë në Maqedoni nga një nënë te fëmija me sindromën Alport

Në Maqedoni është realizuar për herë të parë një transplant i veshkës nga nëna te fëmija i saj, i diagnostikuar me sindromën Alport. Kjo sëmundje e rrallë gjenetike trashëgohet dhe dëmton indin e veshkave, ndërsa mund të shkaktojë pamjaftueshmëri renale.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se kontrollet mjekësore konfirmuan përputhshmërinë mes dhurueses dhe marrësit të organit. Pas vlerësimit, nëna u përcaktua si dhuruese e gjallë e përshtatshme.
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Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, e cilësoi rastin si dëshmi të profesionalizmit, bashkëpunimit në ekip dhe humanizmit që ofron sistemi shëndetësor. “Çdo transplantim i veshkës nënkupton një mundësi të re për jetë”, tha ai.
Disa ditë më parë, Klekovski kishte vizituar pacientët që iu nënshtruan transplantimit të veshkës në Klinikën Universitare të Urologjisë. Dy prej tyre morën organe nga dhurues të ndjerë, kurse pacienti i tretë nga një dhurues i gjallë.
Pas këtyre tri ndërhyrjeve, numri i transplanteve të veshkave të kryera këtë vit në Klinikën Universitare të Urologjisë shkoi në 15. Përgjatë gjithë vitit 2025, aty ishin realizuar 11 transplante.
Sindroma Alport prek indin e veshkave dhe, në format më të rënda, mund të sjellë pamjaftueshmëri renale e nevojë për dializë. Rasti tregon se transplantimi mund të jetë një alternativë edhe për personat me sëmundje të rralla gjenetike, kur kryhen diagnostikimi i duhur, vlerësimi i hollësishëm mjekësor dhe përgatitja e kujdesshme.
Koordinatorja kombëtare për transplantim, Biljana Kuzmanovska, falënderoi familjen për besimin dhe miratimin që rasti të bëhej publik. Ajo shprehu gjithashtu mirënjohje për ekipin mjekësor, të angazhuar vazhdimisht në këtë procedurë komplekse.