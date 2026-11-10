Anthropic planifikon të mbledhë deri në 64.4 miliardë dollarë nga oferta fillestare publike

Anthropic planifikon të mbledhë deri në 64.4 miliardë dollarë nga oferta fillestare publike

Anthropic, kompania e inteligjencës artificiale që zhvillon modelet Claude AI, dhe aksionarët e saj ekzistues synojnë të sigurojnë deri në 64.4 miliardë dollarë përmes një oferte fillestare publike. Plani u bë i ditur të martën në një dokument rregullator të përditësuar në SHBA.

Oferta parashikon shitjen e 825 milionë aksioneve me çmim nga 70 deri në 78 dollarë për aksion. Prej tyre, afërsisht 801.35 milionë do të shiten nga kompania, ndërsa 23.65 milionë nga aksionarët ekzistues.

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Me këtë ofertë, Anthropic kërkon një vlerësim plotësisht të holluar prej rreth 1.4 trilion dollarësh dhe synon të bëhet laboratori i parë i inteligjencës artificiale që del në bursë. Në këtë vlerësim përfshihen edhe aksionet e mundshme që rrjedhin nga instrumente si opsionet e aksioneve dhe shpërblimet në aksione të kufizuara.

Nëse aksionet shiten me çmimin më të lartë të intervalit, oferta do të sillte 64.35 miliardë dollarë përpara tarifave dhe shpenzimeve. Rreth 62.5 miliardë dollarë nga kjo shumë do të vinin prej aksioneve të shitura nga Anthropic.

Kompania ka arritur gjithashtu marrëveshje për një vendosje private të veçantë prej 26 miliardë dollarësh, ku përfshihen Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft dhe TSMC Partners.

Anthropic planifikon që aksionet e saj të listohen në Nasdaq Global Select Market me simbolin ANT.

Plani për të hyrë në bursë vjen teksa kompania zgjeron aktivitetin e saj në inteligjencën artificiale dhe investon burime të konsiderueshme në infrastrukturën kompjuterike.

Pas ofertës, themeluesit e Anthropic do të ruajnë kontroll të konsiderueshëm mbi votimin përmes aksioneve të Klasit F. Kjo strukturë u jep atyre 50.1% të fuqisë votuese për çështjet që u paraqiten aksionarëve në përgjithësi.


Shtuar 10.11.2026 16:55

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