Luana Vjollca rikthehet në ekran/ Ja ku do ta shohim këtë sezon moderatoren e njohur

Luana Vjollca rikthehet në ekran/ Ja ku do ta shohim këtë sezon moderatoren e njohur

Luana Vjollca, një nga emrat më të njohur të showbizz-it shqiptar, po rikthehet në ekranin e Top Channel pas një periudhe të gjatë mungese.

Burime të besueshme konfirmojnë se moderatorja do të jetë sërish në televizion duke filluar nga muaji janar, një lajm që ka ngjallur interes të madh tek ndjekësit e saj.

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Rikthimi i Luanës në Top Channel ka qenë një temë diskutimi për muaj me radhë, dhe tani detajet e reja rreth projektit po dalin në dritë.

Emisioni i saj i ri do të titullohet “Shiko Kush Luan”, një format që ka pasur sukses të madh në të kaluarën dhe që është identifikuar ngushtë me karrierën e saj.

Programi pritet të transmetohet në prime time, çdo të dielë, duke zënë kështu një hapësirë të rëndësishme në programacionin e Top Channel deri në fillim të muajit mars.

Pasi të përfundojë ky program, hapësira e të dielave do t’i kalojë sezonit të ri të “Portokalli”, që do të nisë transmetimin në fillim të marsit.

Rikthimi i Luanës me “Shiko Kush Luan” është një mundësi e shkëlqyer për të sjellë në studio disa nga emrat më të njohur të showbizz-it shqiptar, duke rikthyer kështu atmosferën e njohur që e karakterizonte këtë format.


Shtuar 10.11.2026 16:51

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