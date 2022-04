3.8 milionë gjermanë nuk kanë hyrë kurrë në internet

3.8 milionë gjermanë nuk kanë lundruar kurrë në World Wide Web, komunikuar me miqtë online apo shkruar një e-mail.

Edhe pse shumica e gjermanëve kanë prej kohësh një modem të instaluar në shtëpi për të pasur akses të shpejtë në internet, rreth 3.8 milionë vetë nga mosha 16 deri në 74 vjeç nuk kanë hyrë kurrë në internet.

Mospërdorimi i internetit vihet re sidomos tek të moshuarit. Kështu sipas të dhënave të Zyrës Federale të Statistikave në Wiesbaden një ndër pesë vetë në moshat 65 deri në 74 vjeç nuk kanë hyrë kurrë online.

Kurse në grupmoshën midis 55 dhe 64 vjeç, tetë përqind nuk kanë vizituar kurrë një faqe interneti. Ndërsa përqindja e të rinjve nën 55 vjeç që nuk kanë vizituar kurrë një faqe internetiapo shkarkuar diçka nga interneti është tre për qind.

Dallime të mëdha në BE

Sipas të statistikave të Eurostat mesatarja e personave që nuk kanë përdorur në BE internetin në vitin 2021 ishte tetë për qind, Megjithatë mes vendeve ka dallime të mëdha. Në Irlandë, vendet skandinave, Holandë dhe Luksemburg, përqindja e moshave 16-74 që nuk kanë përdorur kurrë internetin është më pak se pesë për qind.

Përqindjet më të larta të personave që nuk kanë përdorur internetin janë regjistruar në Greqi me 20 për qind, Bullgari me 17 për qind dhe Portugali me 16 për qind.

Më shumë se një e treta e popullsisë së botës – gjithsej 2.9 miliardë vetë – nuk ka fare akses në internet./DW