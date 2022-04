Rama vizitë dy ditore në Gjermani, takim me kancelarin, çfarë pritet të diskutojnë

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Gjermani, aty ku do të zhvillojë një vizitë dy ditore me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz.

Rama do të zhvillojë takime me kryetaren e bashkisë së Berlinit, Franziska Giffey, më pas me Presidentin Federal të Gjermanisë Frank-Ëalter Steinmeier, si dhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz.

Fokusi i diskutimit mes Ramës dhe Scholz do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian, lufta në Ukrainë dhe kriza e shkaktuar prej saj, si edhe çështje të tjera ekonomike dhe të politikës mes dy vendeve. Pas takimit, në orën 18:15 Rama dhe Scholz do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp me median. Gjatë vizitës kryeministri Rama shoqërohet nga Taulant Balla, Delina Ibrahimaj dhe Elisa Spiropali.

AXHENDA E RAMËS NË GJERMANI:

10.30 – Vizitë në ambientet e “Factory Berlin”

12.30 – Takim me znj. Franziska Giffey, kryetare e bashkisë së Berlinit

15.20 – Takim bilateral me z. Frank-Ëalter Steinmeier, President Federal i Gjermanisë

18.00 – Takim tete-a-tete me z. Olaf Scholz, Kancelar Federal i Gjermanisë

18.15 – Konferencë e përbashkët shtypi me z. Olaf Scholz, Kancelar Federal i Gjermanisë