Zyrtare: Eljif Elmas i bashkohet RB Leipzig për 25 milionë euro nga Napoli, kontratë pesëvjeçare e nënshkruar dhe e vulosur.

Eljif Elmas përfundoi testet mjekësore dhe ka nënshkruar si lojtar i ri i RB Leipzig nga Napoli.

Histori ekskluzive, e konfirmuar. /AlbEu.com/

🚨⚪️🔴 Official: Eljif Elmas joins RB Leipzig on €25m deal from Napoli, five year contract signed and sealed.

Exclusive story, confirmed. 🇲🇰 pic.twitter.com/m3umUL7ERc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023