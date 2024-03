Zhgënjeu në Premier League, gjigantët italianë pas mesfushorit maroken

Pavarësisht se u transfera me shumë bujë, “aventura” e mesfushorit maroken, Sofyan Amrabat te “Djajtë e Kuq”, të Manchester United me shumë mundësi do të përfundojë verën e ardhshme, pavarësisht se pritshmëritë ishin goxha të larta.

Sipas raportimeve më të fundit të tabloideve britanike, në përfundim të huazimit e “Djajtë e Kuq”, mesfushori do të rikthehet në Firence te klubi që ka në pronësi kartonin e tij, “Violët” e Fiorentina, megjithatë jo për shumë kohë.

Kjo për shkak se në krahun tjetër, mediat italiane raportojnë se qëndrimi i marokenit do të jetë shumë i shkurtër, pasi Juventus e Milan kanë shfaqur interes të lartë për të dhe gjatë verës pritet kalimi i Amrabat te njëri prej dy klubeve në fjalë. /abcnews.al