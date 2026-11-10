Zhegrova pritet të largohet nga Juventusi në janar

Zhegrova pritet të largohet nga Juventusi në janar

Edon Zhegrova është mes futbollistëve që pritet të largohen nga Juventusi gjatë afatit kalimtar të dimrit.

Sipas mediave italiane, trajneri Luciano Spalletti i ka përcaktuar tashmë lojtarët që do të largohen nga skuadra.

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Spalletti thuhet se nuk është bindur nga sulmuesi i krahut. Deri më tani, ai nuk e ka aktivizuar Zhegrovën si titullar në asnjë ndeshje kampionale.

Trajneri e ka kritikuar vazhdimisht për mungesë qëndrueshmërie dhe përqendrimi në fushë, ndaj nuk llogarit në shërbimet e tij.

Edhe Zhegrova, sipas raportimeve, është i pakënaqur me rolin e rezervistit te Juventusi dhe mund të shqyrtojë mundësitë për t’u larguar në janar.

Në 9 paraqitje në Serie A këtë sezon, Zhegrova ka shënuar dy gola dhe ka dhënë dy asistime. Kontrata e tij me Juventusin është e vlefshme deri në vitin 2030.


Shtuar 10.11.2026 12:36

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