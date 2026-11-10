Rezistenca e Studentëve”: MASH po ua rëndon sërish xhepat studentëve, këtë herë përmes bursave

Rezistenca e Studentëve”: MASH po ua rëndon sërish xhepat studentëve, këtë herë përmes bursave

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) shpalli pak ditë më parë konkursin për 3.000 bursa studentore për vitin akademik 2026/2027. Nisma “Rezistenca e Studentëve” thotë se, në vend që të zgjerojë mbështetjen, ministria po ndryshon vetëm mënyrën e shpërndarjes së bursave.

Sipas nismës, këtë vit MASH ka ndryshuar kategoritë e bursave duke krijuar një kategori të re me 1.050 bursa “strategjike” për studime me “rëndësi të veçantë për zhvillimin e ardhshëm të vendit”. Në të përfshihen matematika, fizika, kimia, bujqësia, pylltaria, biologjia arsimore dhe minierat. Vlera e bursave strategjike është 18.000 denarë, ndërsa ajo e bursave të tjera është 6.050 denarë.

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Edhe pse numri i përgjithshëm mbetet 3.000 bursa, studentëve të programeve që nuk cilësohen “strategjike” u mbetet mundësia të aplikojnë vetëm në kategorinë e arritjeve të larta. Kjo kategori ka 750 vende dhe kërkon mesatare të paktën 8.50. Në reagimin e “Rezistencës Studentore” thuhet se konkurrenca kështu bëhet shumë më e fortë, ndërsa për programet e tjera nuk parashikohen kategori të veçanta dhe studentët e tyre nuk kanë garanci se do të përfitojnë bursë.

Nisma e përshkruan rishpërndarjen kështu: grupit “kategoritë sociale” i hiqen 270 bursa, grupit “arritje të larta (kategoria e përgjithshme)” i hiqen 520 dhe grupit “informacion, gjuhë, staf mësimdhënës” i hiqen 130. Grupit “strategjik” i shtohen 920 bursa.


Shtuar 10.11.2026 12:36

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