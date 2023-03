Zbulohet sa do të paguhet Tomas Tuchel te Bayern

I prezantuar zyrtarisht këtë të shtunë, Thomas Tuchel është trajneri i ri i Bayern Munichut. Në edicionin e saj të ditës, e përditshmja gjermane Bild zbulon, pagën që do të marrë ish-trajneri i PSG-së në Bavari. Dhe do të jetë më shumë se paraardhësi i tij, Julian Nagelsmann.

Në të vërtetë, media gjermane tregon se Tuchel do të marrë nga dhjetë deri në dymbëdhjetë milionë euro në vit, një pagë e ngjashme me atë që merrte te Chelsea ose te PSG.

Për kujtesë, trajneri 49-vjeçar ka nënshkruar kontratë me bavarezët deri në vitin 2025. Në renditje, Bayern Munich është i dyti, vetëm një pikë prapa Borussia Dortmundit, me të cilët do të përballet me 1 prill.