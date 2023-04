Tuchel “ringjall” Bayernin dhe Mylerin, bavarezët “poker” ndaj Dortmund dhe marrin kryesimin

Bayern Munchen tregon forcën ndaj Dortmundit, teksa në ndeshjen e luajtur në “Allianz Arena” ka fituar 4-2.

Nuk mund të kishte nisje më të mirë për trajnerin e bavarezëve, Thomas Tuchel, i cili u ul në stolin e kampionëve të Gjermanisë vetëm pak ditë më parë.

Ndeshja për ekipin e Terzic fillon mbrapsht, pasi portieri Gobel bën një gafë në minutën e 13-të, duke shkaktuar autogol. Vendasit bëjnë gjithçka mirë teksa thellojnë avantazhin brenda fraksionit me dopietën e Muller.

Nuk kishte përfunduar ende festivali, pasi radhën do e kishte Coman. Verdhezinjtë ia dolën të shënojnë edhe ata 2 herë, me Can nëpërmjet një penalltie dhe Malen në fund.

Sa i takon rënditjes, Bayern Munchen kryeson me 55 pikë, Dortmund e dyta me 2 pikë më pak.