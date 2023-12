Ylli i Bayernit, Alphonso Davies tregon fanellën e Messit me kornizë

Fanella e Lionel Messit e ka vendin krenar në shtëpinë e Alphonso Davies pasi ylli i Bayernit më në fund arriti të ndërronte fanellat me yllin argjentinas.

CFARE NDODHI?

Mbrojtësi kanadez ishte në aksion kundër kapitenit të Argjentinës në shkurt të vitit 2023, kur Bayern Munich u përlesh kundër ish-klubit të Messit, Paris Saint-Germain në raundin e 16-të të Ligës së Kampionëve. Pas përplasjes së parë mes dy skuadrave që përfundoi 1-0 në Favorizimi i gjigantëve të Bundesligës në Parc des Princes, Davies u pa duke ndërruar fanellat me lojtarin e atëhershëm të PSG-së. Reprezentuesi kanadez kishte provuar më parë të ndërronte fanellat me Messin në vitin 2020, por iu tha se argjentinasi ishte “shumë i mërzitur” pasi Bayern kishte mposhtur Barcelonën 8-2 në Ligën e Kampionëve.

Tani, mbrojtësi i krahut ka postuar së fundmi një foto në historinë e tij në Instagram, duke treguar fanellën e Messit të PSG-së, të cilën ai e ka përshtatur dhe mbajtur në shtëpinë e tij në Kanada.

PSG lost the second leg as well as they went down 2-0 at Allianz Arena and crashed out of the Champions League. Incidentally, that was the last time Messi appeared in a Champions League game. In the summer of 2023, he left Europe to join David Beckham-owned Major League Soccer club Inter Miami.