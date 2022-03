Dy muaj jashtë fushave për shkak të problemeve me zemrën, Davies rikthehet në stërvitje

Lajm i mirë ka ardhur në radhët e Bayern Munich ku mbrojtësi anësor Alphonso Davies është rikthyer të stërvitet me bavarezët.

Kanadezi ka qënë 2 muaj jashtë fushave ku në janar rezultoi pozitiv me COVID-19 dhe përveç kësaj, doli se kishte probleme me zemrën për shkak të virusit.

Ky lajm ishte alarmant për gjermanët pasi kjo gjë mund t’i rrezikonte dhe karrierën Davies.

Por tashmë ai është rikthyer të stërvitet me Bayern Munich dhe është i gatshëm të ndihmoj ekipin./ h.ll/albeu.com

Beautiful news. Here’s Bayern fullback Alphonso Davies back in training today after being out since January with a heart condition. 🔙🔴 #FCBayern

Welcome back, @AlphonsoDavies! 💪🏻 pic.twitter.com/thsuSNnDHi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2022