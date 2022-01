Bayern Munich konfirmon një tjetër rast pozitiv

Rastet në botën e futbollit me Covid-19 janë në rritje.

Të gjitha klubet kanë të paktën 1 të infektuar por situata është duke u agravuar në ligat evropiane. Bayern Munich raporton se një tjetër rast është konfirmuar me Covid.

Anësori Davies është konfirmuar pozitiv ditën e sotme. Bayern Munich bënë me dije se djaloshi është në gjendje të mirë dhe i izoluar në shtëpi./ h.ll/albeu.com

ℹ️ Alphonso Davies has tested positive for Covid-19 and is currently self-isolating.

