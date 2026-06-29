Yjet e Real Madridit dominojnë listën e fituesve të çmimit “Lojtari i Ndeshjes” në grupet e Kupës së Botës 2026

Futbollistët e Real Madridit po lënë gjurmë në Kupën e Botës 2026, duke u renditur mes emrave më të spikatur të turneut që po zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.

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Mes pesë lojtarëve me më shumë çmime “Lojtari i Ndeshjes” gjatë fazës së grupeve, përfshihen edhe dy futbollistë të skuadrës madrilene.

I pari në këtë renditje është Vinicius Junior, që mbetet lojtari i vetëm i shpallur tri herë radhazi “Lojtari i Ndeshjes” në këtë fazë të Botërorit 2026.

Braziliani pati rol vendimtar me përfaqësuesen e Brazilit, teksa shënoi katër gola në tri ndeshje dhe kontribuoi që ekipi i tij ta përfundojë grupin në vendin e parë me paraqitje bindëse.

Në këtë listë figuron edhe Jude Bellingham, i cili mori dy herë çmimin “Lojtari i Ndeshjes” pas paraqitjeve shumë të mira me Anglinë.

Mesfushori anglez realizoi dy gola dhe dha një asistim në tri sfidat e fazës së grupeve, duke u konfirmuar si një nga liderët e ekipit të tij.


Shtuar 29.06.2026 15:39

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