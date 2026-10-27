Onur Çakici merr zyrtarisht detyrën si zëvendëskomandant i KFOR-it

Në kampin “Film City” në Prishtinë u zhvillua ceremonia e ndërrimit të zëvendëskomandantit të KFOR-it, bëri të ditur IndeksOnline.
Gjeneralmajor Roberto Vergori, komandant i KFOR-it, drejtoi ceremoninë, gjatë së cilës gjeneralbrigade Federico Collina ia kaloi detyrën gjeneralbrigade Onur Çakicit.
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Sipas njoftimit të KFOR-it, Vergori vlerësoi profesionalizmin dhe aftësitë drejtuese të Collinës përgjatë shërbimit të tij, ndërsa Çakicit i uroi mirëseardhje. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e zëvendëskomandantit në mbështetjen e misionit dhe veprimtarive të KFOR-it.
KFOR-i vijon të përmbushë mandatin në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke kontribuar paanshmërisht për një mjedis të sigurt dhe të qetë.