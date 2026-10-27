Onur Çakici merr zyrtarisht detyrën si zëvendëskomandant i KFOR-it

Onur Çakici merr zyrtarisht detyrën si zëvendëskomandant i KFOR-it

Në kampin “Film City” në Prishtinë u zhvillua ceremonia e ndërrimit të zëvendëskomandantit të KFOR-it, bëri të ditur IndeksOnline.

Gjeneralmajor Roberto Vergori, komandant i KFOR-it, drejtoi ceremoninë, gjatë së cilës gjeneralbrigade Federico Collina ia kaloi detyrën gjeneralbrigade Onur Çakicit.

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Sipas njoftimit të KFOR-it, Vergori vlerësoi profesionalizmin dhe aftësitë drejtuese të Collinës përgjatë shërbimit të tij, ndërsa Çakicit i uroi mirëseardhje. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e zëvendëskomandantit në mbështetjen e misionit dhe veprimtarive të KFOR-it.

KFOR-i vijon të përmbushë mandatin në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke kontribuar paanshmërisht për një mjedis të sigurt dhe të qetë.


Shtuar 27.10.2026 20:21

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