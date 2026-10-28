Vota e gazetarit australian për Topin e Artë ngjalli debat me renditjen e Yamalit

Daniel Garb, gazetari që përfaqëson Australinë në votimin e Topit të Artë, publikoi zgjedhjet e tij për edicionin e vitit 2026, duke tërhequr vëmendje për renditjen e disa prej kandidatëve. Një nga vendimet që ra më shumë në sy ishte vendosja e Lamine Yamalit në vendin e gjashtë, pas Michael Olise.
Garb merr pjesë në votim që prej vitit 2018 dhe tha se këtë herë e pati më të vështirë se kurrë të përcaktonte renditjen. Sipas tij, ndikimi i Kupës së Botës dhe ecuria e ndryshme e futbollistëve në klubet e tyre e bënë përzgjedhjen veçanërisht të ndërlikuar.
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Në një intervistë për platformën australiane Football360, ai bëri të ditur se në krye të listës vendosi Harry Kane, ndërsa Kylian Mbappe u rendit i dyti. Garb shpjegoi se diferenca në numrin e golave ndikoi në zgjedhjen e tij, duke përfshirë edhe një epërsi prej afërsisht 15 golash për sulmuesin e Bayern Munich.
Megjithatë, gazetari theksoi se golat nuk ishin i vetmi faktor që mori parasysh. Ai tregoi se i kishte shqyrtuar gjatë dy kandidatët dhe se, po të ishte më e vogël diferenca mes tyre, me pesë deri në dhjetë gola, Mbappe mund të kishte dalë përpara Kane në renditjen e tij.
Pas dy vendeve të para, Garb renditi Lionel Messin në vendin e tretë dhe Rodrin në të katërtin. Spanjolli Rodri ishte shpallur lojtari më i mirë i Kupës së Botës.
Olise zuri vendin e pestë, përpara Yamalit, në një prej zgjedhjeve më të spikatura të listës. Dhjetëshen e parë e mbyllën Khvicha Kvaratskhelia në vendin e shtatë, Erling Haaland në të tetin, Pau Cubarsi në të nëntin dhe Jude Bellingham në të dhjetin.
Zgjedhjet për çmimet e tjera
Në garën për portierin më të mirë, Garb votoi për Unai Simon si zgjedhjen e tij të parë. Pas spanjollit renditi bashkëkombësin David Raya, ndërsa në vendin e tretë vendosi Vozinha të Kepit të Gjelbër.
Për trajnerin më të mirë, gazetari zgjodhi të parin Luis de la Fuente, përpara Mikel Artetës së Arsenalit.
Ndërsa për klubin më të mirë, Garb vendosi Arsenalin në krye të votës së tij, me Paris Saint-Germain pas tij.