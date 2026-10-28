VIDEO/ Cristian Shpendi fiton duelin mes vëllezërve, ndërsa Stiven shënon autogol dhe përjashtohet

VIDEO/ Cristian Shpendi fiton duelin mes vëllezërve, ndërsa Stiven shënon autogol dhe përjashtohet

Ndeshja e Serie C mes Cesenës dhe Empolit solli emocione dhe momente vendimtare, ku vëmendjen e mori edhe përballja mes vëllezërve shqiptarë Cristian dhe Stiven Shpendi.

Skuadra e Cristianit triumfoi 2-1, ndërsa sulmuesi i Cesenës ishte ndër protagonistët, duke realizuar një gol spektakolar për ekipin e tij.

Të lidhura

None found

Pas një pasimi të mirë nga mesi i fushës, ai përshkoi me shpejtësi një pjesë të terrenit, kaloi dy kundërshtarë dhe goditi saktë me të majtën, pa i lënë mundësi portierit mik të reagojë.

Për Stivenin, përballja rezultoi e pafat: fillimisht ai devijoi topin në portën e vet, ndërsa pak para fundit u ndëshkua me karton të kuq për një ndërhyrje të rrezikshme.

Goli i Cristian Shpendit

PËRMBLEDHJA E NDESHJES:


Shtuar 28.10.2026 09:36

Tags: , , ,
PSG-ja pengon përpjekjet e tre klubeve angleze për transferimin e Désiré Doué

PSG-ja pengon përpjekjet e tre klubeve angleze për transferimin e Désiré Doué
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë