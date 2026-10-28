VIDEO/ Cristian Shpendi fiton duelin mes vëllezërve, ndërsa Stiven shënon autogol dhe përjashtohet

Ndeshja e Serie C mes Cesenës dhe Empolit solli emocione dhe momente vendimtare, ku vëmendjen e mori edhe përballja mes vëllezërve shqiptarë Cristian dhe Stiven Shpendi.
Skuadra e Cristianit triumfoi 2-1, ndërsa sulmuesi i Cesenës ishte ndër protagonistët, duke realizuar një gol spektakolar për ekipin e tij.
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Pas një pasimi të mirë nga mesi i fushës, ai përshkoi me shpejtësi një pjesë të terrenit, kaloi dy kundërshtarë dhe goditi saktë me të majtën, pa i lënë mundësi portierit mik të reagojë.
Për Stivenin, përballja rezultoi e pafat: fillimisht ai devijoi topin në portën e vet, ndërsa pak para fundit u ndëshkua me karton të kuq për një ndërhyrje të rrezikshme.
Goli i Cristian Shpendit
PËRMBLEDHJA E NDESHJES: