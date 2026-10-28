Izraeli përballë bllokadës politike, asnjë kamp pa shumicë dhe partitë arabe në rol kyç

Numërimi i votave për zgjedhjet parlamentare në Izrael vijon, ndërsa rezultatet paraprake tregojnë se vendi mund të përfundojë sërish në ngërç politik.
Të dhënat e deritanishme i japin një avantazh të ngushtë kampit të Benjamin Netanyahut ndaj bllokut kundërshtar, të udhëhequr nga Gandhi Eisenkot. Megjithatë, asnjëra palë nuk ka arritur të sigurojë shumicën parlamentare.
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Sipas rezultateve të pjesshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të publikuara në orën 7:58 të mëngjesit, ishin numëruar 57.3% e qendrave të votimit. Blloku që mbështet Netanyahun kishte 55 vende, ndërsa partitë që e kundërshtojnë atë 49.
Partitë arabe kanë siguruar 16 vende dhe mund të bëhen vendimtare në negociatat pas zgjedhjeve. Për krijimin e një qeverie pa partnerë të tjerë duhen 61 vende, prag që asnjëri prej dy kampeve nuk e ka arritur.
Rezervistët, me 2.6%, Populli i Izraelit, me 1.7%, dhe Partia Ultra-Ortodokse e Përbashkët, me 0.2%, ndodhen aktualisht nën pragun zgjedhor prej 3.25%.
Shifrat nuk janë përfundimtare dhe mund të ndryshojnë gjatë numërimit. Votat në zarfe të dyfishta, përfshirë ato të ushtarëve, do të numërohen në një fazë të mëvonshme.
Edhe pse nuk ka ende një fitues të qartë, Netanyahu dhe Eisenkot kanë shprehur synimin për të krijuar qeverinë e ardhshme. Tashmë vëmendja është te bisedimet, të cilat pritet të jenë të vështira.
Netanyahu kërkoi krijimin e një “qeverie të fortë të së djathtës” dhe u bëri thirrje “shumicës hebraike dhe sioniste të bashkohen” për të nisur një kapitull të ri.
Ai nuk doli për të folur për disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit, në orën 22:00. Rreth orës 3:00 të mëngjesit, u shfaq para përkrahësve i buzëqeshur dhe i sigurt, për të mbajtur një fjalim të shkurtër.
Ndërsa numërimi vazhdon, mbetet ende e paqartë se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Izraelit.
Sondazhet e para nxorën përpara, me një diferencë të vogël, aleancën opozitare të drejtuar nga centristi Gandhi Eisenkot. Vlerësime të mëvonshme i paraqitën dy kampet në barazim, me nga 51 vende secili në Kneset.
Kjo do t’i linte të dyja palët larg shumicës së nevojshme: 61 vende nga 120 në asamblenë kombëtare izraelite.
Eisenkot i cilësoi vlerësimet fillestare si shenjë të “mosmiratimit të plotë” të Netanyahut. “Populli ka zgjedhur ndryshimin”, u tha ai mbështetësve, duke premtuar se “do të bëjë gjithçka për të formuar një qeveri” dhe duke përjashtuar mundësinë e një tjetër procesi zgjedhor.
Kryeministri 77-vjeçar nuk e përmendi kundërshtarin në fjalimin e tij dhe nuk shpalli fitore. Ai nënvizoi se Likud mbetet partia më e madhe në parlament, me 27 vende të parashikuara, kundrejt 32 që kishte në përbërjen parlamentare në largim, përpara Yasser të Eisenkot.
Pjesëmarrja në votime ishte 77.7%, niveli më i lartë që nga viti 1999. Këto janë zgjedhjet e para që mbahen pas sulmit të 7 tetorit 2023.
Një tjetër zhvillim i spikatur ishte rritja e dy partive arabe. Ram, e përbërë nga islamistë të moderuar, dhe Lista e Bashkuar Arabe, e së majtës radikale, mund të marrin 18 deri në 19 vende në Knesset, krahasuar me 10 në parlamentin që po largohet.
Mansur Abbas, kreu i Partisë Ram, e cilësoi rezultatin e kampit të Netanyahut si “disfatë të madhe” dhe tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me Gandhi Eisenkot. Ky i fundit, megjithatë, ka deklaruar vazhdimisht se nuk po e shqyrton një mundësi të tillë.
Netanyahu tha se “formimi i një qeverie të mbështetur nga partitë arabe është jashtë diskutimit”. Gjatë fushatës, ai i kishte sulmuar shpesh këto parti, përfshirë përmes sloganit “ose e djathta ose Palestina”.
Ilana Speitzman, eksperte politike dhe organizatore konferencash në Universitetin Bar Ilan, tha se zhvillimet po çojnë, të paktën tani për tani, drejt bllokimit.
“Netanyahu nuk ka asnjë mënyrë për të formuar një qeveri, ndërsa koalicioni i zotit Eisenkot do të duhet ose të formojë një qeveri me partitë arabe ose të formojë një qeveri minoritare, dy opsione që opozita deri më tani i ka refuzuar”, u shpreh ajo.
Gjatë javëve të ardhshme, partitë do të zhvillojnë negociata për të gjetur një formulë që mundëson krijimin e qeverisë së re.
Nëse bisedimet dështojnë, siç ka ndodhur shpesh në historinë e afërt të Izraelit, mund të nevojitet një tjetër balotazh. Eisenkot e kundërshton këtë mundësi.
“Për të formuar një qeveri, do të jetë e nevojshme të thyhen rregullat dhe ajo që konsiderohej e vendosur, të formohen aleanca të papara”, tha Yaeli Lifsitz, studente që mori pjesë në festimet për suksesin e Gandy Eisenkot në selinë e partisë së tij në Tel Aviv. Vlerësimet e para aty u pritën me brohoritje dhe me thirrjen “Bibi, shko në shtëpi!”.