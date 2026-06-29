Vora afron Briajan Gjylën, 19-vjeçari mbyll eksperiencën në Itali dhe rikthehet në Superiore

Vora ka bërë zyrtare marrëveshjen me sulmuesin shqiptar Briajan Gjyla. Futbollisti 19-vjeçar i ka dhënë fund qëndrimit të tij në Itali, ku e mbylli me Union Brescia, ndërsa nga sezoni 2026-2027 do të jetë pjesë e skuadrës vorake në Superiore.

Gjyla numëron gjithashtu aktivizime me Sassuolo U-20, teksa ka luajtur edhe me Shqipërinë U-19. Me afrimin e tij, trajneri Arjan Bellaj fiton më shumë alternativa në repartin ofensiv.

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Në edicionin 2025-2026, Vora e përfundoi kampionatin në vendin e 7-të, duke siguruar qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar. Sa i përket rivalitetit, edhe pse Vora është Bashki më vete, sfidat që marrin “nuanca” më të “theksuara” mbeten ato ndaj skuadrave kryeqytetase, edhe për shkak të afërsisë gjeografike.


Shtuar 29.06.2026 23:30

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