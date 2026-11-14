Vllaznia dhe Besëlidhja ndajnë golat në miqësoren plot emocione në Shkodër

Vllaznia dhe Besëlidhja ndajnë golat në miqësoren plot emocione në Shkodër

Kompleksi sportiv “Reshit Rusi” në Shkodër priti përballjen miqësore ndërmjet Vllaznisë dhe Besëlidhjes, e cila përfundoi me rezultatin 1 – 1. Skuadra e Csaba Laszlo dhe ajo e drejtuar nga Mirel Josa shënuan nga një herë në një takim që dhuroi shumë emocione.

VIDEO/ 2 gola dhe shumë emocione, mbyllet ndeshja Vllaznia –

Latifi realizoi për kuqeblutë, ndërsa autor i golit të Besëlidhjes ishte Emmanuel Akansase.

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Në Kategorinë e Parë, lezhjanët e Mirel Josës renditen në vendin e 7-të, me 14 pikë. Vllaznia, nga ana tjetër, mbetet në zonën e ftohtë të klasifikimit në Superiore, por me Laszlo në drejtim ka nisur të japë shenja përmirësimi, duke regjistruar rezultate në ngritje.


Shtuar 14.11.2026 17:49

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