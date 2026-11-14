Vllaznia dhe Besëlidhja ndajnë golat në miqësoren plot emocione në Shkodër

Kompleksi sportiv “Reshit Rusi” në Shkodër priti përballjen miqësore ndërmjet Vllaznisë dhe Besëlidhjes, e cila përfundoi me rezultatin 1 – 1. Skuadra e Csaba Laszlo dhe ajo e drejtuar nga Mirel Josa shënuan nga një herë në një takim që dhuroi shumë emocione.
Latifi realizoi për kuqeblutë, ndërsa autor i golit të Besëlidhjes ishte Emmanuel Akansase.
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Në Kategorinë e Parë, lezhjanët e Mirel Josës renditen në vendin e 7-të, me 14 pikë. Vllaznia, nga ana tjetër, mbetet në zonën e ftohtë të klasifikimit në Superiore, por me Laszlo në drejtim ka nisur të japë shenja përmirësimi, duke regjistruar rezultate në ngritje.