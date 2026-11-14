Dy të vdekur nga përplasja e dy automjeteve pranë tunelit të Murrizit, mes tyre një shtetase e Maqedonisë së Veriut

Dy automjete u përplasën rreth orës 10:15 në Xibër, afër tunelit të Murrizit. Aksidenti u mori jetën dy personave, ndërsa pesë të tjerë u dërguan në spital për kontroll mjekësor.
Sipas njoftimit të policisë, automjetet drejtoheshin nga B. O., rreth 42 vjeç, dhe A. F., rreth 45 vjeç. B. O. humbi jetën në përplasje, së bashku me M. F., 34 vjeç, shtetase e Maqedonisë së Veriut dhe pasagjere në automjetin që drejtohej nga A. F.
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Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të sqaruar rrethanat e aksidentit.