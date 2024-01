Vitor Roque’s i është dhënë numri i mëparshëm të Messit te Barcelona

Barcelona ka konfirmuar se nënshkrimi i ri Vitor Roque do të mbajë një numër që dikur i përkiste Lionel Messit.

CFARE NDODHI?

Vitor Roque ka përfunduar transferimin e tij te Barcelona nga Athletico Paranaense dhe tani i është dhënë numri i tij i ri në Camp Nou. Braziliani do të veshë fanellën numrin 19 për pjesën e mbetur të sezonit dhe do të ndjekë hapat e Messit. I madhi i Barçës është sinonim i numrit 10 në Camp Nou, por mbajti numrin 19 për dy sezone në fillimet e tij në ekipin e parë përpara se të ndërrohej pasi Ronaldinho u largua nga klubi.

Barcelona do të shpresojë që Vitor Roque mund të ndihmojë pas një fillimi të dobët të sezonit. Skuadra e Xavit qëndron shtatë pikë prapa liderit Girona pas 18 ndeshjeve të sezonit dhe është munduar para portës. Robert Lewandowski është golashënuesi më i mirë i skuadrës në ligë me tetë gola, Ferran Torres është i radhës në listë me vetëm tre. /AlbEu.com/