Vitor Roque tregon se çfarë i tha gjyqtari pas kartonit të kuq të diskutueshëm kundër Alavesit

Vitor Roque nuk do të marrë asnjë pjesë në ndeshjen e Barcelonës në La Liga me Granadën të dielën, pasi u përjashtua kundër Alaves fundjavën e kaluar pas dy kartonëve të verdhë. I dyti ishte veçanërisht i diskutueshëm, pasi përsëritjet treguan se ai mezi preku Rafa Marin, por pavarësisht kësaj, dy apelimet që u nisën nga ekipi katalunas u refuzuan.

Roque ishte i zemëruar me përjashtimin dhe është shumë i zhgënjyer nga refuzimi i ankesave, që do të thotë se ai nuk mund të vazhdojë formën e tij të mirë të kohëve të fundit.

“Mendoj se kartoni i verdhë ishte i padrejtë, të paktën i dyti, dhe tani më duhet të kryej një dënim. Ishte vendimi i gjyqtarëve, Barcelona u përpoq të apelonte në çdo mënyrë, kështu që nuk më mbetet gjë tjetër veçse të vuaj dënimin dhe të përgatitem për ndeshjen e radhës”, ka thënë fillimisht Roque për Mundo Deportivo.

“Doja të isha në fushë për të ndihmuar shokët e mi të skuadrës siç i kisha ndihmuar, por tani më duhet të mbaj kokën të qetë dhe të vazhdoj të punoj”.

Roque zbuloi gjithashtu se çfarë i tha gjyqtari Juan Martinez Munuera pasi iu dha kartoni i dytë i verdhë për ‘ndërhyrjen’ ndaj Marin.

“Ai më tha, ‘Nuk është si Brazili këtu’. Ai tha se ky nuk është si Brazili, se nuk ishte faull dhe thjesht e respektova vendimin dhe u largova nga fusha”, përfundoi braziliani.

Barcelona do të shpresojë të mos i mungojë shumë Roque kur të përballet me Granadën në Montjuic. Mund të jetë një fundjavë e madhe për skuadrën e Xavi Hernandez, me Real Madrid dhe Girona që do të përballen sot (e shtunë). /Telegrafi/