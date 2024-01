VIDEO / Revolucioni në futboll do të fillojë në Turqi! Jo vetëm VAR, futet sistemi automatik që sinjalizon direkt arbitrin kur ka pozicione jashtë loje

Gjithnjë e më shumë ka probleme me arbitrat në Turqi, klubet ankohen dita-ditës, gabimet janë evidente dhe tani Federata e Futbollit të Turqisë ka vendosur t’i japë fund. Sistemi gjysmë automatik jashtë loje do të testohet në kategorinë e dytë të futbollit turk.

Është i ngjashëm me VAR-in, por i jep menjëherë një sinjal gjyqtarit nëse lojtari ishte jashtë loje apo jo, kështu që gabimet gjatë pozicioneve jashtë loje dhe golat e dyshimtë do të jenë minimale. Ky sistem do të testohet në pranverë në kategorinë e dytë të futbollit turk, ndërsa nga sezoni i ardhshëm do të futet edhe në Superligë. /Sport Ekspres/