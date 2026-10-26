VIDEO/ Qazim Laçi shënon një gol spektakolar, “predhë” nga distanca ndaj Trabzonsporit

Qazim Laçi ka realizuar një gol të jashtëzakonshëm për Rizesporin në përballjen ndaj Trabzonsporit, e vlefshme për javën e 9-të të Superligës turke, duke rikthyer baraspeshën në rezultat.
Mesfushori i Shqipërisë mori topin në minutën e 68-të dhe, pa humbur kohë, provoi një goditje të fuqishme nga distanca. Topi përfundoi në rrjetë, ndërsa portieri i Trabzonsporit mbeti i mposhtur.
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Goli ishte një kundërpërgjigje e Laçit ndaj paraqitjes së Ernest Muçit. Sulmuesi i Kombëtares kishte dhënë dy asiste, duke “gatuar” dy gola që e çuan rezultatin në 2-2. Të dy lojtarët kuqezi po spikasin me performancat e tyre në fushë.