Zjarr në një pallat në Milano, humb jetën një 84-vjeçare dhe plagosen pesë persona

Një zjarr i fuqishëm përfshiu një apartament në rrugën Bottoni 16, në zonën Vigentino, në jug të Milanos, duke i marrë jetën një gruaje 84-vjeçare me aftësi të kufizuara.
E moshuara u nxor nga banesa nga ekipet e shpëtimit, të cilat u përpoqën ta reanimonin, por ndërhyrja rezultoi e pasuksesshme.
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Flakët prekën një kompleks banimi social gjashtëkatësh. Viktima jetonte në katin e dytë, në shkallën D, ndërsa apartamenti i saj u dëmtua dhe u shkatërrua tërësisht.
Përveç viktimës, pesë persona të tjerë mbetën të plagosur dhe u dërguan në urgjencat e disa spitaleve në zonën e Milanos. Tre prej tyre morën kodin e verdhë, ndërsa dy të tjerët u klasifikuan me kod të gjelbër.
Pas alarmit, në vendngjarje shkuan gjashtë mjete zjarrfikëse nga komanda e zjarrfikësve në rrugën Messina, patrullat e policisë italiane dhe ekipet e urgjencës mjekësore 118.
Për të garantuar sigurinë, banorët e të gjithë pallatit u evakuuan derisa zjarrfikësit të përfundonin kontrollet dhe të verifikonin gjendjen e ndërtesës.
Hetuesit dyshojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht. Në kuadër të hetimeve është marrë në pyetje edhe një fqinj i viktimës, ndërsa autoritetet vijojnë punën për të përcaktuar shkaqet e ngjarjes.