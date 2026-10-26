Kërkojmë masa konkrete për emetimet”, 15 të rinj kanadezë përballen me qeverinë në gjykatë: Për të ardhmen tonë duhet të luftojmë

Një grup prej 15 të rinjsh nga Kanadaja ka çuar qeverinë federale në gjykatë, duke argumentuar se politikat e saj të pamjaftueshme për përballimin e ndryshimeve klimatike shkelin të drejtat e tyre kushtetuese.
Seanca e parë e procesit do të zhvillohet më 26 tetor 2026 në Vankuver. Rasti vlerësohet si i rëndësishëm, pasi për herë të parë një gjykatë federale kanadeze do të shqyrtojë në një gjykim të plotë një padi të tillë të paraqitur nga të rinj.
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Padia, e dorëzuar fillimisht në vitin 2019, mbështetet në pretendimin se qeveritë e njëpasnjëshme të Kanadasë nuk kanë ndërmarrë masa të mjaftueshme për të frenuar ndryshimet klimatike. Sipas paditësve, kjo mungesë veprimi cenon të drejtën për jetën, lirinë dhe sigurinë personale, të mbrojtura nga Karta Kanadeze e të Drejtave dhe Lirive.
Përmes procesit, të rinjtë kërkojnë që gjykata të konstatojë shkeljen e të drejtave të tyre kushtetuese dhe ta urdhërojë qeverinë të hartojë e të zbatojë një plan për rimëkëmbjen klimatike, të mbështetur në të dhëna shkencore. Plani do të synonte uljen e emetimeve të gazeve serrë dhe përshpejtimin e masave kundër krizës klimatike.
Paditësit, të cilët vijnë nga zona të ndryshme të Kanadasë, thonë se ndikimet e ndryshimeve klimatike janë tashmë pjesë e realitetit të tyre. Ata i lidhin këto pasoja me zjarret masive, përmbytjet, temperaturat ekstreme dhe rënien e cilësisë së ajrit.
Sadie Vipond, 19 vjeçe dhe një prej paditëseve, tha se më në fund do të mund të paraqesë dëshminë e saj para gjykatës dhe të shprehë shqetësimet e saj. “E ardhmja jonë dhe të drejtat tona ia vlejnë të luftojmë”, deklaroi ajo, duke vënë në dukje peshën që procesi ka për brezat e rinj.
Seancat pritet të zgjasin disa javë. Gjatë tyre do të dëshmojnë paditësit, si edhe ekspertë të klimës, shëndetit publik dhe ekonomisë së energjisë, ndërsa qeveria kanadeze do të paraqesë kundërshtimet dhe argumentet e saj.
Rasti është pjesë e një zhvillimi ndërkombëtar, në të cilin të rinjtë dhe organizatat mjedisore po përdorin gjykatat për t’u kërkuar qeverive më shumë përgjegjësi në luftën ndaj ndryshimeve klimatike. Vendimi mund të ndikojë në mënyrën se si do të përcaktohen në të ardhmen detyrimet e shteteve ndaj mbrojtjes së klimës dhe të drejtave të brezave të ardhshëm.