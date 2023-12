VIDEO / Përleshje e dhunshme huliganësh në Serie A

Përleshje të dhunshme mes huliganëve të Bolognas dhe Romës kanë pushtuar rrugët e Bolognas ditën e sotme. Përpara se të luhej ndeshja mes tyre, pjestarë të të dyja tifozërive janë ndeshur në rrugët e qytetit.

Kaq ka mjaftuar që dhuna të eskalojë. Pamjet më poshtë tregojnë gjithçka. Ndërkohë Roma pësoi disfatë në transfertë me rezultatin 2 me 0. Ndeshja e vlefshme për javën e 16 të Seria A, i dha fitore shumë të vlefshme Bolognas që mban aktualisht vendin e katërt.

Në anën tjetër Roma ndodhet në të shtatin. Kujtojmë se më herët ditën e sotme Milan fitoi 3 me 0 kundër Monzas, Fiorentina 1 me 0 ndaj Veronës dhe Udinese me Sassuolon u ndan barazim 2 me 2.