VIDEO/ Lamine Yamal në prag të lotëve pas “Topit të Artë”, pamjet e sulmuesit të Barcelonës bëhen virale

VIDEO/ Lamine Yamal në prag të lotëve pas “Topit të Artë”, pamjet e sulmuesit të Barcelonës bëhen virale

Ceremonia e “Topit të Artë” për vitin 2026 u zhvillua mbrëmjen e djeshme, me Harry Kane, Kylian Mbappe dhe Lamine Yamal si pretendentët kryesorë për çmimin prestigjioz. Në fund, trofeu shkoi për sulmuesin anglez të Bayern Munich.

Teksa Kane po mbante fjalimin pas triumfit, kamerat u përqendruan për disa çaste te Lamine Yamal. Reagimi i futbollistit të Barcelonës ishte i dukshëm, pasi ai u shfaq i prekur dhe shumë pranë përlotjes.

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Për të dytin vit radhazi, Yamal ishte ndër emrat më të afërt me fitimin e “Topit të Artë”, por sërish nuk arriti ta sigurojë këtë vlerësim.

Edhe pse sulmuesi i Barcelonës fitoi Kupën e Botës me Spanjën në vitin 2026, ky sukses nuk rezultoi i mjaftueshëm për t’i dhënë atij çmimin, i cili përcaktohet nga votat e trajnerëve, kapitenëve të përfaqësueseve kombëtare dhe gazetarëve.


Shtuar 27.10.2026 09:12

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