Izrael: Votuesit vendosin sot nëse Netanyahu do të marrë një mandat tjetër përballë ish-shefit të ushtrisë, Eisenkot

Qendrat e votimit në Izrael u hapën sot, më 27 tetor, në një proces zgjedhor që mund t’i japë fund qëndrimit dhjetëvjeçar të Benjamin Netanyahut në krye të qeverisë, edhe pse kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht një ndryshim pushteti.
Votimi zhvillohet pas tre vitesh lufte, një serie operacionesh ushtarake dhe një krize të thellë të brendshme, e cila nisi pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023.
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Sipas sondazheve të fundit para zgjedhjeve, avantazhin e ka ish-shefi i shtabit të Forcave të Mbrojtjes Izraelite, Gandhi Eisenkot. Megjithatë, kryesimi në vota nuk garanton se ai do të mund të krijojë qeverinë. Edhe pse mbështetja për Netanyahun ka rënë ndjeshëm, ai vazhdon të ketë një bazë të qëndrueshme elektorale dhe një rrjet të rëndësishëm aleancash politike, që mund t’i mundësojë rikthimin ose qëndrimin në pushtet edhe nëse Likud nuk renditet si forca e parë.
Netanyahu synon një mandat të ri, ndërsa përballë ka një rival me përvojë të drejtpërdrejtë në fushën e sigurisë kombëtare izraelite. Eisenkot ka tërhequr një pjesë të madhe të votuesve që kërkojnë ndryshim në drejtimin politik, por pa një përmbysje të thellë të strategjisë së sigurisë së vendit.
Mbështetja në rritje për të nuk tregon një orientim të përgjithshëm të shoqërisë izraelite drejt së majtës. Ajo lidhet më shumë me kërkesën për një mënyrë tjetër qeverisjeje, përmes figurave që kanë dalë nga e njëjta hapësirë ushtarake dhe politike që ka ndikuar në formësimin e Izraelit për dekada.
Kjo situatë shpjegon edhe arsyen pse sondazhet paraqesin një garë ku mund të ketë një parti fituese, por jo domosdoshmërisht një shumicë qeverisëse. Forca politike e Eisenkot mund të dalë e para, ndërsa Likud mund të ruajë një mbështetje veçanërisht të fortë. Megjithatë, sipas shumicës së matjeve, asnjëri prej dy kampeve kryesore nuk siguron 61 vendet e nevojshme për shumicën absolute në Knessetin me 120 anëtarë.
Si rezultat, Izraeli mund të hyjë sërish në një periudhë ngërçi politik, këtë herë në një klimë ku interesat rajonale dhe ndërkombëtare janë shumë më të mëdha.