VIDEO/ Fleetwood surprizon Arsenalin dhe shkruan historinë në Kupën e Anglisë

VIDEO/ Fleetwood surprizon Arsenalin dhe shkruan historinë në Kupën e Anglisë

Fleetwood ka realizuar një nga surprizat më të mëdha të Kupës së Anglisë, duke nxjerrë jashtë gare Arsenalin. Pas barazimit 1-1 në kohën e rregullt, fituesi u përcaktua nga penalltitë, ku skuadra vendase i ekzekutoi saktë të gjitha goditjet. Për “Topçinjtë” gaboi Bruno Guimaraes dhe Fleetwood triumfoi me rezultatin e përgjithshëm 5-3.

Ky është një eliminim i papritur për ekipin e drejtuar nga Mikel Arteta, i cili tashmë do të vijojë betejën vetëm në kampionat dhe në UEFA Champions League. Fleetwood, ndërkohë, aktivizohet në nivelin e katërt të futbollit anglez.

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Shtuar 27.10.2026 23:36

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