Oferta saudite ndryshon planet e Sancho-s: anglezi refuzon Getafen

Oferta saudite ndryshon planet e Sancho-s: anglezi refuzon Getafen

Jadon Sancho nuk do t’i bashkohet Getafes, pasi sulmuesi anglez ka marrë një propozim financiar nga Arabia Saudite. Lajmin e bën të ditur eksperti i transferimeve i Marca-s, Matteo Moretto.

Klubi spanjoll kishte zhvilluar bisedime me Sancho-n, me synimin për ta rikthyer në La Liga. Sipas raportimeve të mëparshme, Getafe i kishte propozuar një pagë javore prej vetëm 10 mijë funtesh, megjithëse gjatë negociatave shifra mund të jetë rritur.

Të lidhura

None found

Oferta e Getafes nuk e bindi 26-vjeçarin. Ai e ka njoftuar klubin se ka marrë një ofertë fitimprurëse nga Arabia Saudite.

Klubi saudit, emri i të cilit nuk është bërë publik, është gati t’i plotësojë kërkesat financiare të futbollistit dhe t’i paguajë rreth tre milionë euro për pjesën e mbetur të sezonit.

Sancho është lojtar i lirë që prej verës së këtij viti, kur përfundoi kontrata e tij me Manchester Unitedin. Dy sezonet e fundit i kaloi në huazim, fillimisht te Chelsea e më pas te Aston Villa, por asnjëra skuadër nuk e bleu përfundimisht.

Arabia Saudite mund të jetë kështu ndalesa e radhës për sulmuesin anglez, i cili po kërkon një klub të ri për të vijuar karrierën.


Shtuar 27.10.2026 23:48

Tags: ,
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas