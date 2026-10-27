Polemika e Mbappés në Kinë mund t’i sjellë Real Madridit humbje prej miliona eurosh

Pas polemikave që përfshinë Kylian Mbappén në Kinë, pasojat mund të shtrihen edhe te Real Madridi. Disa kompani kineze kanë ndërprerë marrëdhëniet tregtare me sulmuesin francez pas kërkimfaljes së tij, ndërkohë që në rrjetet sociale po qarkullojnë thirrje për të bojkotuar produktet që lidhen me të.
Gazeta spanjolle Marca raporton se reagimi nisi kur Mbappé pranoi se i dukeshin qesharake memet që e paraqisnin si Mao Ce Dunin, ish-udhëheqësin komunist të Kinës.
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Mbappé kërkoi falje publikisht dhe shprehu respekt për popullin dhe historinë kineze. Pas shpërthimit të polemikave, falje kërkoi edhe Javier Tebas, presidenti i La Ligës.
Megjithatë, ndjesat nuk i kanë dhënë fund reagimit në Kinë. Kompania e pijeve Dongpeng, si dhe prodhuesit e produkteve të qumështit Mengniu dhe Milkground, kanë bërë të ditur se po i japin fund bashkëpunimit me futbollistin.
Të ardhurat e Real Madridit nga imazhi i lojtarëve mund të preken
Klubi madrilen mund të ndiejë ndikimin financiar, pasi përfiton nga marrëveshjet që lidhen me të drejtat e imazhit të lojtarëve të tij.
Sipas Marca, marrëveshja mes Mbappés dhe Real Madridit është e veçantë: sulmuesi mban afërsisht 80 për qind të të ardhurave nga të drejtat e imazhit, ndërsa pjesa tjetër i takon klubit.
Forbes vlerëson se Mbappé fiton rreth 100 milionë euro në vit. Afërsisht 30 milionë euro nga kjo shumë vijnë prej kontratave të sponsorizimit.
Prandaj, ndërprerja e marrëveshjeve me kompanitë kineze mund të ulë të ardhurat e futbollistit dhe të ndikojë edhe në pjesën që Real Madridi merr përmes marrëveshjeve të të drejtave të imazhit.
Fushata në Kinë synon bojkotimin e produkteve të Mbappés
Sipas Marca, tregu kinez përfaqëson rreth 10 deri në 15 për qind të produkteve ndërkombëtare të klubit, ndërsa fanella e Mbappés renditet mes artikujve më të shitur.
Fushata për të mos blerë produktet zyrtare të sulmuesit ka nisur në platformat online dhe forumet kineze të futbollit.
Ndërkohë, platforma kineze RedNote raportohet se ka filluar të fshijë përmbajtje që lidhet me Mbappén, ndonëse më herët futbollisti kishte bashkëpunuar me të në fushata reklamimi.
Efekti mund të mos kufizohet te shitjet e fanellave në Kinë: zhvillimet mund të ndikojnë edhe te kërkesa për produktet e Mbappés në vende të tjera. Sipas raportimit, mund të preken gjithashtu tifozët kinezë që udhëtojnë në Madrid dhe blejnë mallra zyrtare në dyqanet e Real Madridit.
Pezullimi i transmetimeve kineze mund të ndikojë te La Liga
Kriza mund të ketë pasoja edhe përtej Mbappés dhe Real Madridit. Transmetuesi shtetëror kinez CCTV ka pezulluar transmetimin e La Ligës dhe të ndeshjeve ku luan sulmuesi francez. Kjo ka shtuar pasigurinë për të ardhurat që liga spanjolle përfiton në Kinë.
Nëse të ardhurat nga të drejtat televizive bien, mund të ndryshojë edhe shuma që La Liga u shpërndan klubeve të kategorisë së parë dhe të dytë. Në llogaritjen e shpërndarjes merret parasysh edhe shikueshmëria e klubeve, ndaj çështja mund të ketë rëndësi për Real Madridin.
Marca citon shifra sipas të cilave La Liga u shpërndau klubeve të dy kategorive rreth 1.432 miliardë euro sezonin e kaluar. Pjesa e Real Madridit ishte afërsisht 160 milionë euro.
Ende nuk dihet se çfarë përmasash financiare do të marrë kriza. Pasojat do të varen nga sa do të zgjasë bojkoti, si do të veprojnë partnerët tregtarë dhe nëse transmetimet e La Ligës do të rifillojnë në tregun kinez.