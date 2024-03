Patëm shanse të pafundëta për të shënuar, por nuk u shfrytëzuan siç duhet dhe si zakonisht, nuk shënon e pëson.

Kjo ka ndodhur edhe me “Legjionarët” tanë mbrëmjen e kësaj të hëne, në “Friends Arena”, teksa pas 61′ minutash rezistencë ndodhen në disavantazhin e një goli.

Një krosim i bukur i “yllit” të Tottenham, Dejan Kulusevski është kapur bukur me kokë nga “bomberi”, Gustaf Nilsson, i cili me një goditje të lehtë dërgon topin në pas shpatullave, të Thomas Strakoshës. Rezultati shkon në 1 me 0.