Veldin Hoxha synon Ligën A me Kosovën: Për vendin tënd nuk ka më të madhe se të luash

Mesfushori Veldin Hoxha ka deklaruar se përfaqësuesja e Kosovës po punon maksimalisht për të arritur rezultate sa më të mira në arenën ndërkombëtare, ndërsa synimi kryesor është ngjitja në Ligën A të Ligës së Kombeve.
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Pas katër ndeshjeve të para, “Dardanët” kanë grumbulluar pesë pikë. Kosova ka mposhtur Irlandën, ka barazuar me Izraelin dhe Austrinë, ndërsa është mundur nga austriakët në Vjenë.
Hoxha, i cili tashmë është bërë pjesë e formacionit titullar të përzgjedhësit Franco Foda, ka folur në një intervistë të gjatë për Telegrafin rreth paraqitjeve të Kosovës në këto takime.
Futbollisti i Rubin Kazanit theksoi se ekipi zakonisht paraqitet më mirë në stadiumin “Fadil Vokrri”, edhe pse jo gjithmonë gjërat shkojnë sipas planit. Si shembull, ai përmendi barazimin pa gola ndaj Izraelit.
“Mendoj se kemi zhvilluar ndeshje të mira, veçanërisht në shtëpi. Dy përballjet jashtë fushe nuk ishin të këqija, por nuk arritëm të shfaqnim të njëjtin nivel që kemi treguar në shtëpi”.
Sa i përket rasteve të humbura, Hoxha pranoi se ka pasur mundësi për të shënuar, por ende nuk i ka konkretizuar ato.
“Kam pasur shumë raste, por nuk kam shënuar. Më gëzon fakti që po krijoj mundësi, megjithatë duhet t’i shfrytëzoj. Tani pres me padurim ndeshjet e ardhshme”.
Për takimin me Izraelin, ai u shpreh se ishte një përballje e pazakontë dhe e vështirë për t’u analizuar, duke shtuar se skuadra përpiqet gjithmonë ta zhvillojë çdo ndeshje në mënyrën më të mirë të mundshme.
“Ishte një ndeshje e çuditshme dhe e vështirë për t’u përshkruar. Ne mundohemi që çdo takim ta luajmë sa më mirë, por ndonjëherë ndodhin edhe ndeshje si ajo kundër Izraelit”.
Hoxha mendon se Kosova nuk e mori atë që meritonte në përballjen me Austrinë, pasi sipas tij skuadra kosovare ishte më e mirë dhe duhej të dilte me fitore.
“Mendoj se e merituam fitoren ndaj Austrisë. Në futboll, kur nuk shënon, shpesh ndodh ajo që ndodhi në ndeshjen e djeshme. Ishte një takim ku humbëm dy pikë, sepse besoj se ishim skuadra më e mirë”.
Mesfushori bëri të ditur se Kosova do të japë maksimumin në dy ndeshjet e ardhshme, me synimin për t’u promovuar në Ligën A.
“Do të japim gjithçka për t’i fituar ndeshjet me Izraelin dhe Irlandën. Objektivi ynë është të ngjitemi në Ligën A”.
Ai mohoi gjithashtu se Liga e Kombeve po shfrytëzohet nga Franco Foda si një periudhë testimi për lojtarët në kuadër të kualifikimeve për “Euro 2028”.
“Ne synojmë të fitojmë gjithmonë, pavarësisht nëse luajmë në Ligën e Kombeve apo në një kompeticion tjetër. Nuk ka ndeshje testuese. Ne punojmë shumë për Kosovën dhe nuk ka asgjë më të madhe sesa të luash për vendin tënd”.
I pyetur për mundësinë e kualifikimit në Evropian, Hoxha u shpreh optimist, duke vlerësuar cilësinë e ekipit dhe atmosferën brenda përfaqësueses.
“A kemi gjasa për Evropian? Sipas mendimit tim, po. Kemi një ekip shumë të mirë, një atmosferë shumë të mirë dhe deri tani kemi treguar një nivel shumë të mirë”, përfundoi Hoxha për Telegrafin.
Kosova do të rikthehet në fushë në mesin e nëntorit. Fillimisht, më 14 nëntor, “Dardanët” do ta presin Izraelin në Prishtinë, ndërsa më 17 nëntor do të përballen me Irlandën në Dublin.