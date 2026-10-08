Rivalët e Ligës Premier po shqyrtojnë veprime ligjore kundër Manchester Cityt

Klubet rivale të Manchester Cityt po diskutojnë mundësinë e nisjes së procedurave ligjore kundër tij, pasi klubi anglez u shpall fajtor për shkelje financiare. Këtë e raportoi gazetari i njohur David Ornstein.
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Sipas Ornstein, disa skuadra të Ligës Premier mendojnë se janë dëmtuar drejtpërdrejt nga përfitimet financiare që City dyshohet se ka siguruar ndër vite dhe kërkojnë që klubi të përballet me pasoja të rënda.
“Shumë klube janë jashtëzakonisht të zemëruara, sepse e shohin veten si viktima. Ata kërkojnë dëmshpërblim dhe hakmarrje përmes veprimeve të mundshme ligjore”, tha Ornstein për “Viaplay Fotball”.
Drejtuesit e klubeve kundërshtare besojnë se epërsia financiare e padrejtë e Manchester Cityt ka ndikuar për një kohë të gjatë në garën e futbollit anglez.
Klubet po bashkërendojnë hapat që mund të ndërmarrin, ndërsa në shqyrtim janë edhe kërkesa për kompensim financiar dhe ankesa zyrtare.
Aktualisht, Manchester City kryeson Ligën Premier, pasi ka fituar pesë ndeshjet e para të sezonit 2026/27 me trajnerin Enzo Maresca në krye.