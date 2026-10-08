Rivalët e Ligës Premier po shqyrtojnë veprime ligjore kundër Manchester Cityt

Rivalët e Ligës Premier po shqyrtojnë veprime ligjore kundër Manchester Cityt

Klubet rivale të Manchester Cityt po diskutojnë mundësinë e nisjes së procedurave ligjore kundër tij, pasi klubi anglez u shpall fajtor për shkelje financiare. Këtë e raportoi gazetari i njohur David Ornstein.

Të lidhura

None found

Sipas Ornstein, disa skuadra të Ligës Premier mendojnë se janë dëmtuar drejtpërdrejt nga përfitimet financiare që City dyshohet se ka siguruar ndër vite dhe kërkojnë që klubi të përballet me pasoja të rënda.

“Shumë klube janë jashtëzakonisht të zemëruara, sepse e shohin veten si viktima. Ata kërkojnë dëmshpërblim dhe hakmarrje përmes veprimeve të mundshme ligjore”, tha Ornstein për “Viaplay Fotball”.

Drejtuesit e klubeve kundërshtare besojnë se epërsia financiare e padrejtë e Manchester Cityt ka ndikuar për një kohë të gjatë në garën e futbollit anglez.

Klubet po bashkërendojnë hapat që mund të ndërmarrin, ndërsa në shqyrtim janë edhe kërkesa për kompensim financiar dhe ankesa zyrtare.

Aktualisht, Manchester City kryeson Ligën Premier, pasi ka fituar pesë ndeshjet e para të sezonit 2026/27 me trajnerin Enzo Maresca në krye.


Shtuar 8.10.2026 16:34

Tags: ,
Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier

Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë